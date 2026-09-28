Папа Лев XIV закликав сторони бути готовими до поступок заради миру на тлі війни РФ проти України

Папа Римський Лев XIV закликав учасників переговорів щодо припинення війни в Європі бути готовими поступитися частиною своїх позицій заради досягнення миру. Говорячи про війну, понтифік безпосередньо не назвав Україну чи Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це Лев XIV заявив 28 вересня під час виступу перед європейськими лідерами у французькому Меці.

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Понтифік констатував, що війна знову повернулася до Європи, назвавши її "новою безглуздою різаниною", яка щодня забирає життя цивільних.

Говорячи про необхідність діалогу, Лев XIV закликав проявляти мужність у переговорах.

"Нам потрібно… проявити мужність у переговорах і бути готовими поступитися деякими позиціями заради вищого блага миру", – заявив Папа, нагадавши про схожий заклик Бенедикта XV у 1917 році під час Першої світової війни.

Reuters зазначає, що ці слова пролунали на тлі безрезультатних спроб припинити російську війну проти України, однак сам Лев XIV у цій частині промови прямо Україну не згадував.

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Лев XIV застеріг від "ілюзії", що переозброєння вирішить проблему

Понтифік також виступив проти зростання військових витрат у Європі та закликав не розглядати переозброєння як відповідь на загрози.

"Ми також маємо остерігатися ілюзії, що переозброєння є вирішенням проблеми. Сьогодні ми маємо запитати себе, чи справді докладаємо зусиль для зміцнення світового миру, чи просто намагаємося "стримати хвилю війни" та краще підготуватися до воєн, які, як ми припускаємо, ще мають відбутися", – сказав Лев XIV.

Під час виступу Папа також закликав європейські країни дотримуватися верховенства права, підтримувати культурне різноманіття та створювати умови для інтеграції мігрантів.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Папа Римський Лев XIV направив до Росії кардинала Маттео Дзуппі, який очолює Конференцію італійських єпископів. Дзуппі доручили сприяти вирішенню питань, пов'язаних з українськими дітьми, яких викрали росіяни, обміном військовополоненими та іншими цивільними проблемами, що виникли через війну.

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