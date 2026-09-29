США хотят в октябре организовать новые переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби, - The Atlantic

США планируют в октябре этого года организовать встречу с представителями Украины и России для обсуждения ограниченного прекращения огня. В качестве наиболее вероятного места переговоров рассматривается Абу-Даби - столица Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Atlantic со ссылкой на украинских переговорщиков.

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Что известно?

По данным издания, Кушнер и Уиткофф провели несколько часов на встрече с Зеленским и его командой переговорщиков. Позже двое из них рассказали, что переговоры были сосредоточены на различных способах достижения ограниченного перемирия, которое можно было бы расширить до более широкого мирного соглашения для поэтапного завершения войны.

Одна из возможных договоренностей предусматривает взаимный отказ Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре, в частности по электростанциям, нефтеперерабатывающим заводам и другим подобным объектам.

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Отдельно при посредничестве Египта может быть заключено соглашение о прекращении ударов по грузовым судам в Чёрном море, прежде всего тем, которые перевозят зерно на рынки Ближнего Востока и Африки.

Однако собеседники в украинских властях не ожидают, что Путин пойдет на серьезные мирные переговоры как минимум до весны. Один из них заявил, что Россия накапливала ракеты для ударов этой зимой.

Что этому предшествовало?

Американцы стремятся как можно скорее организовать встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

В среду госсекретарь Марко Рубио объявил, что США пригласили Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в декабре в Майами, где Трамп также мог бы попытаться привлечь к переговорам Зеленского. Путин пока не принял это приглашение.

Речь идет о попытке США перейти к поэтапному сокращению боевых действий. Сначала Вашингтон хочет добиться ограниченных договоренностей относительно отдельных типов ударов, которые впоследствии могли бы стать основой для более широкого прекращения огня.

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