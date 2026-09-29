США хочуть у жовтні організувати нові переговори з Україною та Росією в Абу-Дабі, - The Atlantic

США планують у жовтні цього року організувати зустріч із представниками України та Росії для обговорення обмеженого припинення вогню. Найімовірнішим місцем перемовин розглядають Абу-Дабі — столицю Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Atlantic із посиланням на українських переговірників.

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Що відомо?

За даними видання, Кушнер і Віткофф провели кілька годин на зустрічі із Зеленським та його командою переговірників. Пізніше двоє з них розповіли, що переговори були зосереджені на різних способах досягнення обмеженого перемир’я, яке можна було б розширити до ширшої мирної угоди для поетапного завершення війни.

Одна з можливих домовленостей передбачає взаємну відмову України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема електростанціях, нафтопереробних заводах та інших подібних об'єктах.

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Окремо за посередництва Єгипту може бути укладено домовленість про припинення ударів по вантажних суднах у Чорному морі, насамперед тих, які перевозять зерно на ринки Близького Сходу та Африки.

Однак співрозмовники в українській владі не очікують, що Путін піде на серйозні мирні переговори щонайменше до весни. Один із них заявив, що Росія накопичувала ракети для ударів цієї зими.

Що передувало?

Американці прагнуть якнайшвидше організувати зустріч Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

У середу держсекретар Марко Рубіо оголосив, що США запросили Путіна на саміт "Великої двадцятки", який відбудеться в грудні в Маямі, де Трамп також міг би спробувати залучити до переговорів Зеленського. Путін ще не прийняв це запрошення.

Йдеться про спробу США перейти до поетапного скорочення бойових дій. Спочатку Вашингтон хоче добитися обмежених домовленостей щодо окремих типів ударів, які згодом могли б стати основою для ширшого припинення вогню.

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