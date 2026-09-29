Росія "зовсім не зацікавлена" у серйозних переговорах про завершення війни в Україні, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що позиція Росії після зустрічі представників двох країн свідчить про відсутність готовності Кремля до серйозних переговорів щодо завершення війни проти України.

Його заяву цитує Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Заява політика

Напередодні міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль провів коротку зустріч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної асамблеї ООН.

За словами Мерца, реакція Москви на цю розмову продемонструвала, що Кремль не зацікавлений у реальних переговорах.

"Оцінка Росією цієї дискусії показує, що вона очевидно зовсім не зацікавлена у серйозних переговорах", — заявив канцлер після зустрічі з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Він додав, що Німеччина надалі зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії.

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Що передувало?

У вересні представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву, де провели зустріч із російським диктатором. Після цього вони здійснили перший візит у Київ.

22 вересня Зеленський і Трамп провели зустріч на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

25 вересня телеканал CNN повідомив про зустріч Дмитрієва, Віткоффа та Кушнера, що відбулася в Нью-Йорку. За словами джерел, обговорювалися співпраця між Росією та США, а також мирне врегулювання війни РФ проти України.

Остання зустріч представників США, України та Росії відбулася в лютому — ще до початку війни з Іраном. Відтоді переговори фактично заморожено. Очікується, що нова тристороння зустріч відбудеться у жовтні у столиці ОАЕ — Абу-Дабі.

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