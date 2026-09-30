Україні не вистачає $27 млрд. Частину з них Кабмін покриє власним коштом, - Корецький
Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що у 2026 році вартість війни для України становить $155 млрд, а для покриття дефіциту оборонного бюджету бракує ще $27 млрд
Про це він заявив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Вартість війни
За словами прем'єра, вартість війни у 2026 році становить $155 млрд. Про цю суму Міноборони казало партнерам на засіданні "Рамштайну" в лютому.
Пізніше цю суму було зафіксовано у документі "Фінансова стратегія", який уряд у березні 2026 року подав ЄС у процесі діалогу щодо отримання Ukraine Support Loan.
"Сума 155 мільярдів доларів складається з бюджетного фінансування та позабюджетної матеріально-технічної допомоги партнерів. Позабюджетна матеріально-технічна допомога - це, зокрема, ракети, техніка та інше озброєння, яке партнери передають не грошима, а конкретними одиницями.
Наприклад, це ракети PAC-2 чи PAC-3 до Patriot, пускові установки, літаки і так далі", - пояснив Корецький.
Скільки не вистачає?
Прем'єр зазначив, що саме з цих коштів Україні не вистачає ще $27 млрд. Частину з них Кабмін планує покрити власним ресурсом.
"Із цих 27 мільярдів доларів близько 7 мільярдів доларів уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів і відтермінування частини непершочергових витрат.
Ці кошти мають забезпечити, зокрема, виплати військовим і підтримку їхніх родин. Решта 20 мільярдів доларів - предмет переговорів із партнерами", - додав глава уряду.
Саме від цих коштів залежить спроможність вести активні бойові дії у першому кварталі 2027 року, оскільки необхідно оплатити виробництво.
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