Конгрессмены США призвали Трампа не ослаблять санкции против РФ и применить "закон Грэма"

Двухпартийная группа членов Палаты представителей США призвала президента Дональда Трампа не ослаблять санкции против России и ввести новые ограничения, предусмотренные законом имени Линдси Грэма. Законодатели ожидают первого раунда санкций до 18 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном письме членов Группы поддержки Украины в Конгрессе США.

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Обращение подписали представители обеих партий – Марси Каптур, Брайан Фицпатрик, Майк Квигли и Джо Уилсон. Они призвали администрацию Трампа не ослаблять санкционные ограничения, введенные против России из-за ее вторжения в Украину.

Письмо появилось после сообщений СМИ о том, что в администрации Трампа рассматривают возможность добиваться от Москвы освобождения политических заключенных в обмен на ослабление санкций и возобновление экономических связей с РФ.

Конгрессмены выступили против такого подхода, заявив, что ослабление санкций, по их мнению, лишь ободрит Кремль и будет способствовать продолжению войны.

"Ослабление санкций придаст России смелости и затянет войну", - подчеркнули авторы обращения.

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Вместо этого они призвали Белый дом приступить к реализации санкционных мер, предусмотренных законом Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Закон, в частности, предусматривает санкции против российских чиновников, финансовых учреждений и структур, связанных с оборонным и энергетическим секторами РФ.

"Мы с нетерпением ожидаем первого раунда новых санкций со стороны администрации до 18 октября - первого срока, предусмотренного в Законе Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана, - и призываем администрацию действовать оперативно, чтобы усилить экономическое давление на Россию", - говорится в письме.

Законодатели также заявили, что, по их мнению, для достижения мира в Европе необходимо сохранять давление на Россию.

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