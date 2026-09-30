Конгресмени США закликали Трампа не послаблювати санкції проти РФ і застосувати "закон Грема"

Двопартійна група членів Палати представників США закликала президента Дональда Трампа не послаблювати санкції проти Росії та застосувати нові обмеження, передбачені законом імені Ліндсі Грема. Законодавці очікують на перший раунд санкцій до 18 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільному листі членів Групи підтримки України в Конгресі США.

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Звернення підписали представники обох партій – Марсі Каптур, Браян Фіцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон. Вони закликали адміністрацію Трампа не послаблювати санкційні обмеження, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну.

Лист з'явився після повідомлень ЗМІ про те, що в адміністрації Трампа розглядають можливість домагатися від Москви звільнення політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій та відновлення економічних зв'язків із РФ.

Конгресмени виступили проти такого підходу, заявивши, що послаблення санкцій, на їхню думку, лише підбадьорить Кремль і сприятиме продовженню війни.

"Послаблення санкцій додасть Росії сміливості та затягне війну", – наголосили автори звернення.

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Вони натомість закликали Білий дім перейти до реалізації санкційних заходів, передбачених Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026. Закон, зокрема, передбачає санкції проти російських посадовців, фінансових установ та структур, пов'язаних з оборонним і енергетичним секторами РФ.

"Ми з нетерпінням очікуємо на перший раунд нових санкцій з боку адміністрації до 18 жовтня – першого терміну, передбаченого в Законі Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану, – і закликаємо адміністрацію діяти оперативно, щоб посилити економічний тиск на Росію", – йдеться у листі.

Законодавці також заявили, що, на їхню думку, досягнення миру в Європі потребує збереження тиску на Росію.

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