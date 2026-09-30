Забирают деньги у сирот и пенсионеров: регионы РФ сокращают соцрасходы ради выплат на войну, - ЦПД

Российские регионы вынуждены идти на жесткий секвестр ключевых социальных программ, чтобы профинансировать растущие аппетиты Кремля в войне против Украины. На фоне существенного дефицита местных бюджетов власти на местах отбирают финансирование у самых уязвимых слоев населения — детей-сирот, пенсионеров, работников образования и медицины, перенаправляя эти средства на выплаты военнослужащим и привлечение очередного "пушечного мяса".

Об этом свидетельствуют новые данные о бюджетных корректировках в нескольких субъектах РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Тульская область

В Тульской области местные власти изъяли более 54 миллионов рублей ($637 тысяч), которые ранее были предусмотрены на социальную поддержку жителей региона, и перенаправили их на финансирование военнослужащих.

"Под нож" попали крайне важные социальные статьи:

выплаты приемным родителям на содержание детей-сирот;

целевая денежная помощь малообеспеченным семьям;

финансовая поддержка пенсионеров и ветеранов труда.

Санкт-Петербург

Еще более радикальное перераспределение средств происходит в Санкт-Петербурге. Там чиновники предложили сократить общие расходы бюджета сразу на 70,2 миллиарда рублей ($828 миллионов).

В городе существенно сокращают финансирование сферы образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. В то же время расходы на выплаты участникам агрессивной войны против Украины и членам их семей дополнительно увеличивают на 6,4 миллиарда рублей ($75,5 миллиона).

Аналитики отмечают, что подобные шаги региональных властей являются вынужденной реакцией на дефицит местных бюджетов и постоянное давление со стороны центра в отношении выполнения планов по набору контрактников. Чтобы сохранить поток рекрутов, местные чиновники фактически лишают гражданское население базовых социальных гарантий.

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