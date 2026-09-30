Забирають гроші у сиріт і пенсіонерів: регіони РФ ріжуть соцвидатки заради виплат за війну, - ЦПД

Російські регіони змушені йти на жорсткий секвестр ключових соціальних програм, аби профінансувати зростаючі апетити Кремля у війні проти України. На тлі суттєвого дефіциту місцевих бюджетів влада на місцях відбирає фінансування у найвразливіших верств населення - дітей-сиріт, пенсіонерів, освітян та медиків, перенаправляючи ці кошти на виплати військовослужбовцям та залучення чергового "гарматного м’яса".

Про це свідчать нові дані бюджетних коригувань у кількох суб’єктах РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Тульська область

У Тульській області місцева влада забрала понад 54 мільйонів рублів ($637 тисяч), які раніше передбачалися на соціальну підтримку жителів регіону, та перенаправила їх на фінансування військовослужбовців.

"Під ніж" потрапили критично важливі соціальні статті:

виплати прийомним батькам на утримання дітей-сиріт;

цільова грошова допомога для малозабезпечених сімей;

фінансова підтримка пенсіонерів та ветеранів праці.

Санкт-Петербург

Ще радикальніший перерозподіл коштів розгортається у Санкт-Петербурзі. Там урядовці запропонували урізати загальні видатки бюджету одразу на 70,2 мільярда рублів ($828 мільйонів).

У місті суттєво скорочують фінансування сфери освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства. Водночас видатки на виплати учасникам загарбницької війни проти України та членам їхніх родин додатково збільшують на 6,4 мільярда рублів ($75,5 мільйона).

Аналітики зазначають, що подібні кроки регіональної влади є вимушеною реакцією на дефіцит місцевих скарбниць та постійний тиск із центру щодо виконання планів із набору контрактників. Аби зберегти потік рекрутів, місцеві чиновники фактично позбавляють базових соціальних гарантій цивільне населення.

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