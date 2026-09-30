"Лечили" спасателей обычной грязью: раскрыта махинация почти на миллион гривен в ребцентре ГСЧС, - ГБР. ФОТОрепортаж
Раскрыт случай растраты бюджетных средств при закупке лечебной грязи для Медицинского реабилитационного центра "Одесский" ГСЧС Украины.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Обычная грязь вместо лечебной
Исполняющая обязанности руководителя центра и старшая медицинская сестра вместе с представителями частных компаний организовали закупку 24 тонн лечебной грязи стоимостью почти 1 млн грн. В документах указали, что центр получил товар надлежащего качества и в полном объеме. На самом деле в учреждение доставляли обычную грязь неизвестного происхождения, которая не соответствовала предмету закупки.
Чтобы скрыть подмену, оформляли накладные и другие документы с ложными сведениями. На их основании бюджетные средства перечислили частной компании.
Кроме того, выявлены признаки искусственной конкуренции на тендере: документы и печати компании-победителя хранились в одном офисе с документацией фирм, которые формально участвовали в закупке в качестве конкурентов.
Объявление подозрения
- Отмечается, что двум должностным лицам реабилитационного центра сообщено о подозрении в пособничестве в растрате имущества и служебном подлоге (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
- Руководитель и менеджер частной компании подозреваются в пособничестве в растрате имущества, а также в составлении и использовании поддельных документов.
ГБР принимает меры для возмещения нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура.
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