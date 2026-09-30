"Лікували" рятувальників звичайною багнюкою: викрито оборудку на майже мільйон гривень у ребцентрі ДСНС, - ДБР. ФОТОрепортаж
Викрито розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для Медичного реабілітаційного центру "Одеський" ДСНС України.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Звичайна багнюка замість лікувальної грязі
Виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі вартістю майже 1 млн грн. У документах зазначили, що центр отримав товар належної якості та в повному обсязі. Насправді до закладу доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала предмету закупівлі.
Щоб приховати підміну, оформлювали накладні та інші документи з неправдивими відомостями. На їхній підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.
Крім того, виявлено ознаки штучної конкуренції на тендері: документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.
Оголошення підозри
- Зазначається, що двом посадовицям реабілітаційного центру повідомлено про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).
- Керівник та менеджер приватної компанії підозрюються у пособництві в розтраті майна, а також у складанні та використанні підроблених документів.
ДБР вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
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