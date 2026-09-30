"Лікували" рятувальників звичайною багнюкою: викрито оборудку на майже мільйон гривень у ребцентрі ДСНС, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для Медичного реабілітаційного центру "Одеський" ДСНС України.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Звичайна багнюка замість лікувальної грязі

Виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі вартістю майже 1 млн грн. У документах зазначили, що центр отримав товар належної якості та в повному обсязі. Насправді до закладу доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала предмету закупівлі.

Щоб приховати підміну, оформлювали накладні та інші документи з неправдивими відомостями. На їхній підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.

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Крім того, виявлено ознаки штучної конкуренції на тендері: документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.

Оголошення підозри

Зазначається, що двом посадовицям реабілітаційного центру повідомлено про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).

Керівник та менеджер приватної компанії підозрюються у пособництві в розтраті майна, а також у складанні та використанні підроблених документів.

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ДБР вживає заходів для відшкодування завданих державі збитків. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.



