Харківська міськрада під час війни витратила 100 млн грн на послуги компаній, пов’язаних із Тереховим

За час повномасштабної війни Харківська міська рада та її комунальні підприємства витратили майже 100 млн грн на приватний юридичний супровід.

Підряди отримали дев'ять адвокатських бюро, пов'язаних з оточенням мера Харкова Ігоря Терехова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні журналістів, передає видання Telegraf.

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Розподіл коштів і зв’язки з оточенням мера

Найбільшим отримувачем бюджетних коштів стало адвокатське бюро Олексія Меніва, яке виграло тендерів більш ніж на 23 млн грн. Журналісти зазначають, що Менів – особистий адвокат Терехова, був його довіреною особою на виборах мера у 2021 році, а пізніше став його позаштатним радником із правових питань.

Окрім Меніва, багатомільйонні тендери регулярно отримували ще вісім адвокатських бюро: АО "Антона Мартиненка", АБ "Антона Новакова", АБ "Яна Рибак", АБ "Максима Шипенка", АБ "Валентина Луньова", АБ "Володимира Виноградова", АБ "Елли Агєєвої". У розслідуванні стверджується, що їх об'єднують зв'язки з юридичною компанією "Шкребець і партнери", у якій раніше працювали багато керівників цих бюро, а деякі продовжують залишатися партнерами цього адвокатського об'єднання – наприклад, згаданий Олексій Менів.

Автори розслідування також звертають увагу, що частина адвокатських бюро зареєстрована за одними адресами, де, зокрема, зареєстровані й благодійний фонд Ігоря Терехова, і партія "Блок Кернеса – Успішний Харків!", від якої Терехов балотувався в мери.

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Реакція правоохоронців і попередні розслідування

Виділення 100 млн грн на приватних адвокатів викликає питання у журналістів-розслідувачів, оскільки раніше інтереси міської ради представляв власний юридичний департамент, а після 2023 року мерія почала залучати приватні адвокатські бюро за наявності штатних юристів.

Кілька років тому Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження за фактом можливого привласнення та розтрати бюджетних коштів. Слідство перевіряє, чи відповідав обсяг наданих юридичних послуг сумам, виплаченим із бюджету. А вже після публікації розслідування правоохоронці днями провели обшуки в адвокатському об'єднанні "Шкребець і партнери" та в особистого адвоката Терехова Олексія Меніва.

Менів, нагадаємо, вже не вперше стає героєм журналістських розслідувань. Раніше видання "Українська правда" розповідало, що адвокат часто відвідував або проживав поруч зі скандальним бізнесменом Тимуром Міндічем.

Пізніше прізвище Меніва фігурувало і в публікаціях про численні зустрічі з тодішнім першим заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрієм Синюком, від якого Менів міг отримувати матеріали резонансних корупційних справ, що допомагало фігурантам уникнути подальшого розслідування та арешту, йдеться в публікації "УП".

Чи отримував Менів під час подібних візитів якісь відомості про актуальні або заплановані розслідування щодо Харківського міського голови Ігоря Терехова, залишається лише здогадуватися.

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