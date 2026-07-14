"Чистий совок": Терехов накопичив боргів на 31 млрд грн, за які заплатять інші міста, - Ніколов

Харків і його комунальні підприємства накопичили 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за газ і електрику. Це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості по Україні.

Про це повідомив редактор проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштаби боргів Харкова за енергоресурси

"Цифри про боргову жизнь харків’ян, яка дозволяє для розваги купувати сосни по 1 млн грн. Харків і харківські комунальні підприємства накопичили 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за газ і електрику. Це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості по Україні. Про це повідомив Шмигаль. Сам Терехов визнав, що "Харківські теплові мережі" заборгували за блакитне паливо рекордні 22 млрд грн. Це 1/5 всього газового боргу країни, який становить 114 млрд грн. Водоканал Харкова заборгував за електроенергію 4,5 мільярда гривень з загальної заборгованості 12 мільярдів по всій Україні. Тобто третина всіх боргів - у водоканала Терехова", - написав журналіст.

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Журналіст розкритикував політику міської влади Харкова

Він зазначив, що за борги Харкова, в тому числі, за безкоштовний проїзд в Харкові буде платити вся Україна.

"З усіх "нових обличь" Зеленського мене найбільше бісить перспектива підвищення мера Харкова на всеукраїнський рівень. Нам всім хріново в певній мірі. Звісно Харкову гірше, ніж містам на заході. Але так само обстрілюють і інші обласні центри на сході. І ніхто окрім влади Харкова не додумався з такою силою жити за рахунок інших. Та ще й культивувати таку мощну халяву як безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Чистий тобі совок. І тому я не хочу, аби цей досвід "успєшного успєха" по-харківськи транслювався на всю Україну", - зазначив редактор проєкту "Наші Гроші".

Раніше "Економічна правда" в матеріалі "Харків комуністичний. Як Терехов будує політику на боргах за електрику та газ" писала, що місто накопичило рекордну заборгованість за енергоресурси - майже чверть усіх боргів в українській енергосистемі. Як зазначили журналісти, така ситуація виникла через політику і популізм, тому виправляти її влада не збирається, хоча це загрожує колапсом усій енергосистемі.

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