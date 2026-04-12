Бакумов про мільярдні борги Харкова: Індульгенції для комунального популізму бути не може. ВIДЕО

Народний депутат Олександр Бакумов заявив, що заборгованість комунальних підприємств Харкова стала загрозою енергетичній стабільності всієї країни.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Ми сьогодні говоримо не просто про комунальне господарство, а про те, як борг перетворили на модель управління. Сукупна енергетична заборгованість Харківщини вже перевищила 44 млрд гривень. З них 27, 3 млрд - борг теплокомуненерго за газ, 9,4 млрд - борг населення за тепло і гарячу воду. Ще 4,5 млрд - борги комунальних підприємств за електроенергію. Це вже не тимчасові труднощі - це системна криза", - наголосив парламентар.

Він зазначив, що "людям у прифронтовому місті потрібно допомагати, але не можна прикривати безвідповідальність турботою".

"Коли влада роками створює ілюзію, що складні системні проблеми можна не вирішувати, що за ресурси можна не платити, що борги можна безкінечно переносити у майбутнє - це не турбота про людей. Це політична технологія. І найгірше в ній те, що короткостроковий комфорт для когось обертається довгостроковою кризою для всіх", - заявив Бакумов.

Нардеп наголосив, що "не буває безкоштовного газу, тепла та транспорту".

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"Не буває безкоштовного популізму. Рано чи пізно за все хтось платить. І коли місцева влада роками не оздоровлює систему, не ухвалює складних рішень, не говорить людям правди - рахунок приходить не політикам, а приходить державі. А зрештою всім громадянам України", - сказав нардеп.

"Висновок має бути прямий: підтримка Харкова — безумовна. Повага до харків'ян — безумовна. Але індульгенції для комунального популізму бути не може. Держава не має карати людей, але держава не повинна ставати касою для чужої безвідповідальності", - заявив Бакумов.

Він закликав місцеву владу разом з урядом провести спільні комунікації та розробити дієвий алгоритм виходу із цієї кризової управлінської ситуації.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що заборгованість міста Харкова, а саме харківських комунальних підприємств за електроенергію та газ, перевищує 30 млрд грн.

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