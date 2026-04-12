Бакумов о миллиардных долгах Харькова: Индульгенций для коммунального популизма быть не может. ВИДЕО

Народный депутат Александр Бакумов заявил, что задолженность коммунальных предприятий Харькова стала угрозой энергетической стабильности всей страны.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы говорим не просто о коммунальном хозяйстве, а о том, как долг превратили в модель управления. Совокупная энергетическая задолженность Харьковщины уже превысила 44 млрд гривен. Из них 27,3 млрд — долг теплокоммунэнерго за газ, 9,4 млрд — долг населения за тепло и горячую воду. Еще 4,5 млрд — долги коммунальных предприятий за электроэнергию. Это уже не временные трудности — это системный кризис", — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что "людям в прифронтовом городе нужно помогать, но нельзя прикрывать безответственность заботой".

"Когда власть годами создает иллюзию, что сложные системные проблемы можно не решать, что за ресурсы можно не платить, что долги можно бесконечно переносить в будущее — это не забота о людях. Это политическая технология. И самое худшее в ней то, что краткосрочный комфорт для кого-то оборачивается долгосрочным кризисом для всех", — заявил Бакумов.

Нардеп подчеркнул, что "не бывает бесплатного газа, тепла и транспорта".

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"Не бывает бесплатного популизма. Рано или поздно за все кто-то платит. И когда местная власть годами не оздоравливает систему, не принимает сложных решений, не говорит людям правду — счет приходит не политикам, а государству. А в конечном итоге всем гражданам Украины", — сказал нардеп.

"Вывод должен быть прямой: поддержка Харькова — безусловная. Уважение к харьковчанам — безусловное. Но индульгенций для коммунального популизма быть не может. Государство не должно наказывать людей, но государство не должно становиться кассой для чужой безответственности", — заявил Бакумов.

Он призвал местную власть совместно с правительством провести совместные переговоры и разработать действенный алгоритм выхода из этой кризисной управленческой ситуации.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что задолженность города Харькова, а именно харьковских коммунальных предприятий за электроэнергию и газ, превышает 30 млрд грн.

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