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Коммунальные предприятия Харькова задолжали за электричество и газ более 30 миллиардов гривен, - Шмыгаль. ВИДЕО

Задолженность города Харькова, а именно харьковских коммунальных предприятий, за электроэнергию и газ превышает 30 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

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Почти 8 млрд грн — за электроэнергию и 23 млрд грн — за газ

 "Население Харькова, Харьковской области оплачивает 98%, что является довольно высоким показателем, но, к сожалению, город Харьков и харьковские коммунальные предприятия имеют задолженность перед государственными предприятиями в сумме: за электроэнергию — почти 8 миллиардов гривен, за газ — 23 миллиарда гривен. Колоссальные суммы", — сказал он.

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Как отметил Денис Шмыгаль, совокупная задолженность города является самой большой в Украине и составляет наибольшую долю долгов перед государственными компаниями энергетического сектора.

Напомним, коммунальные службы Харькова, которые напрямую подчиняются городу, годами сознательно не платят ни за электричество, ни за газ.

Самый большой долг за газ в 2025 году у "Харьковских тепловых сетей"

По итогам 2025 года "Харьковские тепловые сети" заняли первое место среди всех предприятий Украины по приросту задолженности за газ.

Ситуация с долгами создает риски для стабильности всей энергосистемы в период подготовки к следующему отопительному сезону.

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Автор: 

задолженность (215) Харьков (7967) коммунальные услуги (346) Шмыгаль Денис (2975) Харьковская область (2936) Харьковский район (999)
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Топ комментарии
+6
Ой, а хто ж це ставив харківських в приклад Кличку?
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10.04.2026 18:34 Ответить
+5
Стісняюсь спитать: а як у Харкові з тротуарною плиткою? Сподіваюсь, все "норм"? І "лаврські кєрнеса" вчасно капітально ремонтують?
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10.04.2026 18:31 Ответить
+5
Місцева влада взагалі нічого не нараховує. Місцева влада може встановлювати тарифи на окремі види комунальних послуг. Нарахування і облік заборгованості ведуть підприємства надавачі послуг. Заборгованість може бути дутою. От наприклад вода. Родина виїхала, можливо за кордон, воду не споживає. Але покази лічильника не передає. Водоканал рахує по нормі споживання. За декілька років охрінєнний борг, якого насправді немає, бо вода не споживалася.
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10.04.2026 18:38 Ответить

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