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Комунальні підприємства Харкова заборгували за електрику і газ понад 30 мільярдів гривень, - Шмигаль. ВIДЕО

Заборгованість міста Харкова, а саме харківських комунальних підприємств за електроенергію та газ, перевищує 30 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

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Майже 8 млрд грн - за електроенергію і 23 млрд грн — за газ

 "Населення Харкова, Харківської області сплачує 98%, доволі високий відсоток, але, на жаль, місто Харків, харківські комунальні підприємства мають заборгованість перед державними підприємствами в сумі: за електроенергію — майже 8 мільярдів гривень, за газ — 23 мільярди гривень. Колосальні суми", — сказав він.

Також читайте: Харків сформував найбільшу системну заборгованість за газ та електроенергію серед українських міст, - ЗМІ

Як зазначив Денис Шмигаль, сукупна заборгованість міста є найбільшою по Україні і формує найбільшу частку боргів перед державними компаніями енергетичного сектору.

Нагадаємо, комунальні служби Харкова, які прямо підпорядковуються місту, роками свідомо не платять ні за електрику, ні за газ.

Найбільший борг за газ у 2025 році у Харківських тепломереж

За підсумками 2025 року "Харківські теплові мережі" посіли перше місце серед усіх підприємств України за приростом заборгованості за газ.

Ситуація з боргами створює ризики для стабільності всієї енергосистеми в період підготовки до наступного опалювального сезону.

Також читайте: Заборгованість українців за комунальні послуги зросла на 12,5%. За що борги найбільші?. ПЕРЕЛІК

Автор: 

заборгованість (300) Харків (6217) комунальні послуги (596) Шмигаль Денис (4956) Харківська область (2994) Харківський район (1016)
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Топ коментарі
+6
Ой, а хто ж це ставив харківських в приклад Кличку?
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10.04.2026 18:34 Відповісти
+5
Стісняюсь спитать: а як у Харкові з тротуарною плиткою? Сподіваюсь, все "норм"? І "лаврські кєрнеса" вчасно капітально ремонтують?
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10.04.2026 18:31 Відповісти
+5
Місцева влада взагалі нічого не нараховує. Місцева влада може встановлювати тарифи на окремі види комунальних послуг. Нарахування і облік заборгованості ведуть підприємства надавачі послуг. Заборгованість може бути дутою. От наприклад вода. Родина виїхала, можливо за кордон, воду не споживає. Але покази лічильника не передає. Водоканал рахує по нормі споживання. За декілька років охрінєнний борг, якого насправді немає, бо вода не споживалася.
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10.04.2026 18:38 Відповісти

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