"Чистый совок": Терехов накопил долгов на 31 млрд грн, за которые заплатят другие города, - Николов

Харьков и его коммунальные предприятия накопили 31 млрд грн задолженности перед государственными компаниями за газ и электричество. Это самые крупные суммы в общем объеме задолженности по Украине.

Об этом сообщил редактор проекта "Наши деньги" Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштабы долгов Харькова за энергоресурсы

"Цифры о долговой жизни харьковчан, которая позволяет для развлечения покупать сосны по 1 млн грн. Харьков и харьковские коммунальные предприятия накопили 31 млрд грн долгов перед государственными компаниями за газ и электричество. Это самые большие суммы в общем пакете задолженности по Украине. Об этом сообщил Шмыгаль. Сам Терехов признал, что "Харьковские тепловые сети" задолжали за голубое топливо рекордные 22 млрд грн. Это 1/5 всего газового долга страны, который составляет 114 млрд грн. "Харьковский водоканал задолжал за электроэнергию 4,5 миллиарда гривен из общей задолженности в 12 миллиардов по всей Украине. То есть треть всех долгов - на долю водоканала Терехова", - написал журналист.

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Журналист раскритиковал политику городских властей Харькова

Он отметил, что за долги Харькова, в том числе за бесплатный проезд в Харькове, будет платить вся Украина.

"Из всех "новых лиц" Зеленского меня больше всего бесит перспектива продвижения мэра Харькова на всеукраинский уровень. Нам всем в той или иной степени хреново. Конечно, Харькову хуже, чем городам на западе. Но так же обстреливают и другие областные центры на востоке. И никто, кроме властей Харькова, не додумался с такой силой жить за счет других. Да еще и культивировать такую мощную халяву, как бесплатный проезд в общественном транспорте. Чистый тебе совок. И поэтому я не хочу, чтобы этот опыт "успешного успеха" по-харьковски транслировался на всю Украину", - отметил редактор проекта "Наши деньги".

Ранее "Экономическая правда" в материале "Харьков коммунистический. Как Терехов строит политику на долгах за электричество и газ" писала, что город накопил рекордную задолженность за энергоресурсы - почти четверть всех долгов в украинской энергосистеме. Как отметили журналисты, такая ситуация возникла из-за политики и популизма, поэтому исправлять ее власти не собираются, хотя это грозит коллапсом всей энергосистеме.

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