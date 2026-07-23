Харьковский горсовет во время войны потратил 100 млн грн на услуги компаний, связанных с Тереховым

За время полномасштабной войны Харьковский городской совет и его коммунальные предприятия потратили почти 100 млн грн на частное юридическое сопровождение.

Подряды получили девять адвокатских бюро, связанных с окружением мэра Харькова Игоря Терехова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании журналистов, передает издание Telegraf.

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Распределение средств и связи с окружением мэра

Крупнейшим получателем бюджетных средств стало адвокатское бюро Алексея Менива, которое выиграло тендеры на сумму более 23 млн грн. Журналисты отмечают, что Менив — личный адвокат Терехова, был его доверенным лицом на выборах мэра в 2021 году, а позже стал его внештатным советником по правовым вопросам.

Помимо Менива, многомиллионные тендеры регулярно получали еще восемь адвокатских бюро: АО "Антона Мартыненко", АБ "Антона Новакова", АБ "Яна Рыбака", АБ "Максима Шипенко", АБ "Валентина Лунева", АБ "Владимира Виноградова", АБ "Эллы Агеевой". В расследовании утверждается, что их объединяют связи с юридической компанией "Шкребец и партнеры", в которой ранее работали многие руководители этих бюро, а некоторые продолжают оставаться партнерами этого адвокатского объединения — например, упомянутый Алексей Менив.

Авторы расследования также обращают внимание на то, что часть адвокатских бюро зарегистрирована по одним и тем же адресам, где, в частности, зарегистрированы и благотворительный фонд Игоря Терехова, и партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков!", от которой Терехов баллотировался в мэры.

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Реакция правоохранителей и предварительные расследования

Выделение 100 млн грн на частных адвокатов вызывает вопросы у журналистов-расследователей, поскольку ранее интересы городского совета представлял собственный юридический департамент, а после 2023 года мэрия начала привлекать частные адвокатские бюро при наличии штатных юристов.

Несколько лет назад Бюро экономической безопасности возбудило уголовное дело по факту возможного присвоения и растраты бюджетных средств. Следствие проверяет, соответствовал ли объем оказанных юридических услуг суммам, выплаченным из бюджета. А уже после публикации расследования правоохранители на днях провели обыски в адвокатском объединении "Шкребец и партнеры" и у личного адвоката Терехова Алексея Менива.

Менив, напомним, уже не впервые становится героем журналистских расследований. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что адвокат часто посещал или проживал рядом со скандальным бизнесменом Тимуром Миндичем.

Позже фамилия Менива фигурировала и в публикациях о многочисленных встречах с тогдашним первым заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андреем Синюком, от которого Менив мог получать материалы резонансных коррупционных дел, что помогало фигурантам избежать дальнейшего расследования и ареста, говорится в публикации "УП".

Получал ли Менив во время подобных визитов какие-либо сведения об актуальных или запланированных расследованиях в отношении Харьковского городского головы Игоря Терехова, остается только догадываться.

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