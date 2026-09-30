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Новости Выборы в РФ
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Фальсификаторы не смогли свести цифры: ЦИК РФ до сих пор не опубликовала итоги "выборов" из-за манипуляций, - ЦПД

Псевдовыборы в РФ: фальсификации парализовали систему ЦИК

Неспособность Центральной избирательной комиссии РФ опубликовать окончательные результаты голосования через неделю после его завершения стала очередным подтверждением того, что так называемые "выборы" в России являются лишь фиктивной имитацией демократических процессов для легитимизации путинского режима.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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По данным аналитиков, попытка подогнать итоговые показатели под заранее спущенные из Кремля директивы привела к системному сбою в российской избирательной системе. Из-за этого ЦИК РФ до сих пор не смогла загрузить данные со всех участков в 21 регионе России, а также на временно оккупированных территориях Украины.

"Попытки фальсификаторов на местах искусственно натянуть нужные проценты явки и нарисовать аномально высокую поддержку провластной партии привели к тому, что итоговые цифры просто перестали совпадать даже в российской автоматизированной системе подсчета голосов", — отмечают в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такая длительная закулисная задержка окончательно подтверждает полностью фиктивный характер "избирательного процесса" как в самой РФ, так и во время незаконного голосования на оккупированных украинских территориях.

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Автор: 

оккупация (10762) россия (89736) Центр противодействия дезинформации (271) война в Украине (9266)
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Топ комментарии
+3
Ох щось мені підказує, що наші вибори (якщо будуть😄) будуть схожими
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30.09.2026 12:50 Ответить
+3
ЦИК предупредил о возможных перебоях с фальсификациями во время выборов. © КБ
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30.09.2026 12:53 Ответить
+2
щось мені підказує, що якими б не були вибори, але зеленому гундосому поцу, краще бігти вже зараз!
бо, майдан буде дуже болєзнєний для зелених гнід мародерів....
нууу.....
в києві, точно.
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30.09.2026 12:56 Ответить

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