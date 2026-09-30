Неспособность Центральной избирательной комиссии РФ опубликовать окончательные результаты голосования через неделю после его завершения стала очередным подтверждением того, что так называемые "выборы" в России являются лишь фиктивной имитацией демократических процессов для легитимизации путинского режима.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, пишет Цензор.НЕТ.

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По данным аналитиков, попытка подогнать итоговые показатели под заранее спущенные из Кремля директивы привела к системному сбою в российской избирательной системе. Из-за этого ЦИК РФ до сих пор не смогла загрузить данные со всех участков в 21 регионе России, а также на временно оккупированных территориях Украины.

"Попытки фальсификаторов на местах искусственно натянуть нужные проценты явки и нарисовать аномально высокую поддержку провластной партии привели к тому, что итоговые цифры просто перестали совпадать даже в российской автоматизированной системе подсчета голосов", — отмечают в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации подчеркивают, что такая длительная закулисная задержка окончательно подтверждает полностью фиктивный характер "избирательного процесса" как в самой РФ, так и во время незаконного голосования на оккупированных украинских территориях.

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