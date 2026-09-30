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Новини Вибори в РФ
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Фальсифікатори не змогли звести цифри: ЦВК РФ досі не опублікувала підсумки "виборів" через маніпуляції, - ЦПД

Псевдовибори в РФ: фальсифікації паралізували систему цвк

Нездатність Центральної виборчої комісії РФ опублікувати остаточні результати голосування через тиждень після його завершення стала черговим підтвердженням того, що так звані "вибори" в Росії є лише фіктивною імітацією демократичних процесів для легітимізації путінського режиму.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними аналітиків, спроба підігнати підсумкові показники під заздалегідь спущені з Кремля директиви спричинила системний збій у російській виборчій системі. Через це ЦВК РФ досі не змогла завантажити дані з усіх дільниць у 21 регіоні Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.

"Намагання фальсифікаторів на місцях штучно натягнути потрібні відсотки явки та намалювати аномально високу підтримку провладної партії призвели до того, що підсумкові цифри просто перестали збігатися навіть у російській автоматизованій системі підрахунку голосів", - зауважують у ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що така тривала залаштункова затримка остаточно підтверджує повністю фіктивний характер "виборчого процесу" як у самій РФ, так і під час незаконного голосування на окупованих українських територіях.

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Автор: 

окупація (7145) росія (47974) ЦПД (297) війна в Україні (9313)
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Топ коментарі
+3
Ох щось мені підказує, що наші вибори (якщо будуть😄) будуть схожими
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30.09.2026 12:50 Відповісти
+3
ЦИК предупредил о возможных перебоях с фальсификациями во время выборов. © КБ
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30.09.2026 12:53 Відповісти
+2
щось мені підказує, що якими б не були вибори, але зеленому гундосому поцу, краще бігти вже зараз!
бо, майдан буде дуже болєзнєний для зелених гнід мародерів....
нууу.....
в києві, точно.
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30.09.2026 12:56 Відповісти

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