Масштабной реставрации Центрального дворца бракосочетаний во время войны не будет: в КГГА опровергли фейк о расходах в размере 280 млн грн

В столице не будут проводить масштабную реставрацию Центрального дворца бракосочетаний во время войны.

Об этом сообщили в пресс-центре КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Официальная информация

Как отмечается, информация о том, что Киев якобы уже тратит около 280 млн грн на полномасштабную реставрацию Дворца бракосочетаний, не соответствует действительности.

"Речь идет лишь о минимально необходимых работах, чтобы законсервировать здание и не допустить его дальнейшего разрушения", - говорится в сообщении.

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Из 48,9 млн грн, предусмотренных на 2026 год для Дворца бракосочетаний, оставят только средства на консервацию. Остальные средства планируют направить на первоочередные нужды города.

Полноценное восстановление и создание современного безбарьерного Дворца бракосочетаний планируется, когда будут созданы соответствующие условия безопасности и финансовые возможности.

Историческая ценность и состояние объекта культурного наследия

"Дворец бракосочетаний является объектом культурного наследия. В собственность территориальной громады его вернули в 2024 году уже в запущенном техническом состоянии. Комплексный ремонт в здании не проводили с 1986 года", - напомнили в КГГА.

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