Масштабной реставрации Центрального дворца бракосочетаний во время войны не будет: в КГГА опровергли фейк о расходах в размере 280 млн грн
В столице не будут проводить масштабную реставрацию Центрального дворца бракосочетаний во время войны.
Об этом сообщили в пресс-центре КГГА, передает Цензор.НЕТ.
Официальная информация
Как отмечается, информация о том, что Киев якобы уже тратит около 280 млн грн на полномасштабную реставрацию Дворца бракосочетаний, не соответствует действительности.
"Речь идет лишь о минимально необходимых работах, чтобы законсервировать здание и не допустить его дальнейшего разрушения", - говорится в сообщении.
Из 48,9 млн грн, предусмотренных на 2026 год для Дворца бракосочетаний, оставят только средства на консервацию. Остальные средства планируют направить на первоочередные нужды города.
Полноценное восстановление и создание современного безбарьерного Дворца бракосочетаний планируется, когда будут созданы соответствующие условия безопасности и финансовые возможности.
Историческая ценность и состояние объекта культурного наследия
"Дворец бракосочетаний является объектом культурного наследия. В собственность территориальной громады его вернули в 2024 году уже в запущенном техническом состоянии. Комплексный ремонт в здании не проводили с 1986 года", - напомнили в КГГА.
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