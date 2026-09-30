Масштабної реставрації Центрального палацу одружень під час війни не буде: у КМДА спростували фейк про витрату 280 млн грн

У столиці не проводитимуть масштабну реставрацію Центрального палацу одружень під час війни.

Про це повідомили у пресцентрі КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

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Офіційна інформація

Як зазначається, інформація про те, що Київ нібито вже наразі витрачає близько 280 млн грн на повномасштабну реставрацію Палацу одружень, не відповідає дійсності.

"Йдеться лише про мінімально необхідні роботи, щоб законсервувати будівлю та не допустити її подальшого руйнування", - йдеться у повідомленні.

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Із 48,9 млн грн, передбачених на 2026 рік для Палацу одружень, залишать лише кошти на консервацію. Решту планують спрямувати на першочергові потреби міста.

Повноцінне відновлення та створення сучасного безбар’єрного Палацу одружень планують, коли будуть відповідні безпекові та фінансові умови.

Історична цінність та стан об'єкта культурної спадщини

"Палац одружень є об’єктом культурної спадщини. У власність територіальної громади його повернули у 2024 році вже в занедбаному технічному стані. Комплексного ремонту в будівлі не проводили з 1986 року", - нагадали в КМДА.

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