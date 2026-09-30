Более 300 столичных учебных заведений пострадали от российских атак, - СМИ

С начала полномасштабной войны образовательная инфраструктура столицы подвергается систематическим ударам со стороны российских оккупантов. В результате ракетных обстрелов, атак БпЛА и взрывных волн в Киеве повреждено более 300 учебных заведений — школ, детских садов, профессионально-технических училищ, учреждений внешкольного образования и вузов.

Об этом сообщает издание life.kyiv.ua, передает Цензор.НЕТ.

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Характер разрушений варьируется от выбитых взрывной волной окон и дверей до серьезных конструктивных повреждений фасадов, кровель и внутренних помещений, требующих длительных восстановительных работ.

В частности, лицей №101 в районе Лукьяновки подвергался повреждениям как минимум восемь раз. Несмотря на постоянные атаки, коллективу заведения каждый раз удавалось устранять последствия обстрелов и восстанавливать помещения для продолжения обучения.

Несмотря на регулярные угрозы, Киев продолжает возвращать детей к очному образовательному процессу:

51% учеников столицы в настоящее время обучаются в очном формате.

Количество школ, работающих исключительно дистанционно, сократилось с 11 до 5.

Ключевым фактором для проведения очных занятий остается безопасность: наличие и вместимость оборудованных укрытий с вентиляцией, автономным освещением, водой и средствами связи. Во многих школах защитные сооружения модернизируют таким образом, чтобы проводить там полноценные уроки во время длительных воздушных тревог.

Несмотря на значительные разрушения, столичная система образования сохраняет функциональность, а городские службы и педагогические коллективы продолжают поэтапное восстановление поврежденных зданий.

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