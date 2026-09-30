Понад 300 столичних навчальних закладів постраждало від російських атак, - ЗМІ

Від початку повномасштабної війни столична освітня інфраструктура зазнає систематичних ударів з боку російських окупантів. Унаслідок ракетних обстрілів, атак БПЛА та вибухових хвиль у Києві пошкоджено понад 300 закладів освіти - шкіл, дитячих садків, ПТУ, установ позашкільної освіти та вишів.

Про це повідомляє видання life.kyiv.ua, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Характер руйнувань варіюється від вибитих вибуховою хвилею вікон і дверей до важких конструктивних пошкоджень фасадів, покрівель та внутрішніх приміщень, які потребують довготривалих відновлювальних робіт.

Зокрема, ліцей №101 у районі Лук’янівки зазнавав пошкоджень щонайменше вісім разів. Попри постійні атаки, колективу закладу щоразу вдавалося ліквідувати наслідки обстрілів та відновлювати приміщення для продовження навчання.

Попри регулярні загрози, Київ продовжує повертати дітей до очного освітнього процесу:

51% учнів столиці наразі навчаються в очному форматі.

Кількість шкіл, які працюють виключно дистанційно, скоротилася з 11 до 5.

Ключовим фактором для проведення очних занять залишається безпека: наявність та місткість облаштованих укриттів із вентиляцією, автономним освітленням, водою та засобами зв'язку. У багатьох школах захисні споруди модернізують таким чином, щоб проводити там повноцінні уроки під час тривалих повітряних тривог.

Незважаючи на значні руйнування, столична освітня мережа зберігає функціональність, а міські служби та педагогічні колективи продовжують поетапне відновлення пошкоджених корпусів.

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