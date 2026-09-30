США вышли из антикоррупционного органа Совета Европы, из которого ранее вышли Россия и Беларусь

Администрация Трампа вышла из ведущей европейской антикоррупционной организации GRECO, продолжая реализацию планов по выходу из международных и многосторонних организаций, которые, по её мнению, превышают свои полномочия, работают неэффективно или не адаптируются к политике США.

Об этом пишет AP News, передает Цензор.НЕТ.

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Вместе с РФ и Беларусью

Совет Европы заявил во вторник, что днем ранее США официально уведомили его о выходе из Группы государств против коррупции (GRECO). До этого из GRECO вышли только две другие страны - Россия и Беларусь.

Что говорят в Госдепе?

Государственный департамент США подтвердил выход, заявив, что участие в GRECO, которое предполагает ежегодный финансовый взнос, "не приносит ощутимых преимуществ для национальной безопасности США".

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"Эпоха выписывания чеков без ограничений для международных бюрократических структур завершилась", - отметили там.

В Госдепе добавили, что вместо этого будут отдавать приоритет инструментам борьбы с коррупцией, которые имеют большее влияние, в частности ограничениям на выдачу виз, санкциям и целевой иностранной помощи для усиления расследований коррупционных преступлений за рубежом, которые непосредственно угрожают безопасности и благосостоянию США.

Расположенный в Страсбурге Совет Европы заявил, что США были "ценным участником" GRECO и способствовали "обмену опытом и передовыми практиками в области предотвращения коррупции и борьбы с ней".

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"GRECO остается открытой для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в будущем в целях поддержки совместных усилий по предотвращению коррупции, укреплению добросовестности и обеспечению верховенства права", - добавили в организации.

США уже вышли из ряда европейских учреждений ООН и многосторонних организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения и Совет ООН по правам человека, и рассматривают дальнейшие подобные шаги.

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