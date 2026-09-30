США вышли из антикоррупционного органа Совета Европы, из которого ранее вышли Россия и Беларусь
Администрация Трампа вышла из ведущей европейской антикоррупционной организации GRECO, продолжая реализацию планов по выходу из международных и многосторонних организаций, которые, по её мнению, превышают свои полномочия, работают неэффективно или не адаптируются к политике США.
Об этом пишет AP News, передает Цензор.НЕТ.
Вместе с РФ и Беларусью
Совет Европы заявил во вторник, что днем ранее США официально уведомили его о выходе из Группы государств против коррупции (GRECO). До этого из GRECO вышли только две другие страны - Россия и Беларусь.
Что говорят в Госдепе?
Государственный департамент США подтвердил выход, заявив, что участие в GRECO, которое предполагает ежегодный финансовый взнос, "не приносит ощутимых преимуществ для национальной безопасности США".
"Эпоха выписывания чеков без ограничений для международных бюрократических структур завершилась", - отметили там.
В Госдепе добавили, что вместо этого будут отдавать приоритет инструментам борьбы с коррупцией, которые имеют большее влияние, в частности ограничениям на выдачу виз, санкциям и целевой иностранной помощи для усиления расследований коррупционных преступлений за рубежом, которые непосредственно угрожают безопасности и благосостоянию США.
Расположенный в Страсбурге Совет Европы заявил, что США были "ценным участником" GRECO и способствовали "обмену опытом и передовыми практиками в области предотвращения коррупции и борьбы с ней".
"GRECO остается открытой для возобновления сотрудничества с Соединенными Штатами в будущем в целях поддержки совместных усилий по предотвращению коррупции, укреплению добросовестности и обеспечению верховенства права", - добавили в организации.
США уже вышли из ряда европейских учреждений ООН и многосторонних организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения и Совет ООН по правам человека, и рассматривают дальнейшие подобные шаги.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль