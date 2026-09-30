США вийшли з антикорупційного органу Ради Європи, який раніше залишили Росія та Білорусь

Адміністрація Трампа вивела США з провідної європейської антикорупційної організації GRECO, продовжуючи реалізацію планів щодо виходу з міжнародних та багатосторонніх організацій, які, на її думку, перевищують свої повноваження, працюють неефективно або не адаптуються до політики США.

Про це пише AP News, передає Цензор.НЕТ.

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Разом з РФ та Білоруссю

Рада Європи заявила у вівторок, що днем раніше США офіційно повідомили її про вихід із Групи держав проти корупції (GRECO). До цього GRECO залишали лише дві інші країни - Росія та Білорусь.

Що кажуть у Держдепі?

Державний департамент США підтвердив вихід, заявивши, що участь у GRECO, яка передбачає щорічний фінансовий внесок, "не приносить відчутних переваг для національної безпеки США".

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"Ера виписування чеків без обмежень для міжнародних бюрократичних структур завершилася", - зазначили там.

У Держдепі додали, що натомість надаватимуть пріоритет інструментам боротьби з корупцією, які мають більший вплив, зокрема обмеженням на видачу віз, санкціям і цільовій іноземній допомозі для посилення розслідувань корупційних злочинів за кордоном, які безпосередньо загрожують безпеці та добробуту США.

Розташована у Страсбурзі Рада Європи заявила, що США були "цінним учасником" GRECO та сприяли "обміну досвідом і найкращими практиками у запобіганні корупції та боротьбі з нею".

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"GRECO залишається відкритою до відновлення співпраці зі Сполученими Штатами в майбутньому для підтримки спільних зусиль із запобігання корупції, зміцнення доброчесності та забезпечення верховенства права", - додали в органіації.

США вже вийшли з низки європейських установ ООН та багатосторонніх установ, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та Раду ООН з прав людини, і розглядають подальші подібні кроки.

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