Переговори США та Ірану зайшли в глухий кут, ризик відновлення бойових дій зростає, - Axios

Спроби катарських дипломатів організувати шляхом переговорів прорив між Вашингтоном та Тегераном цього тижня завели в глухий кут. Жоден із учасників конфлікту не виявив готовності піти на взаємні поступки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Axios.

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Спроби компромісу та перемовини в Нью-Йорку

За даними ЗМІ, у понеділок у Нью-Йорку катарський дипломат Алі аль-Таваді провів багатогодинні перемовини з очільником МЗС Ірану Аббасом Арагчі та його делегацією. За даними поінформованого джерела, сторони детально розглянули двосторінковий компромісний проєкт, підготовлений Дохою.

Інші обізнані співрозмовники зазначають, що ініціатива Катару мала на меті узгодити ключові претензії обох держав: вимогу Тегерана щодо скасування американської морської блокади та вимогу Вашингтона стосовно обмежень іранської ядерної програми.

Того ж вечора аль-Таваді прибув до Вашингтона, де зустрівся зі спецпосланцем Трампа Джаредом Кушнером та іншими посадовцями США, до яких ненадовго приєднався і віцепрезидент Венс.

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Суперечливі сигнали з Вашингтона

Ще зранку в Білому домі розраховували на зрушення. Американські чиновники повідомили низці медіа, зокрема Axios, що діалог мав "позитивний і конструктивний" характер, а Тегеран нібито "виявив гнучкість у ядерних питаннях".

Більше того, посадовці запевняли, що Трамп готовий послабити санкційний тиск та розблокувати іранські активи в обмін на чіткі кроки щодо згортання ядерної програми.

Проте за кілька годин, коли представники Катару все ще перебували в Білому домі, Трамп заявив у соцмережах, що не робив жодних пропозицій Ірану.

У підсумку одне з джерел констатувало відсутність суттєвого поступу в перемовинах за понеділок:

Ситуація зайшла в глухий кут. Іранці вимагають того, на що США не можуть погодитися, а США вважають, що перемагають, тому немає необхідності в компромісі".

Паралельно інші регіональні посередники, зокрема Пакистан та Єгипет, переконували Іран піти на ядерний компроміс. Утім, за даними іншого поінформованого джерела, у Тегерані відповіли, що обговорюватимуть це лише після повернення США до червневого меморандуму про взаєморозуміння.

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Загроза відновлення військового конфлікту

За даними Axios, глухий кут у перемовинах лише посилює переконаність обох сторін у неминучості відновлення військово протистояння.

Американські посадовці припускають, що президент Трамп може віддати наказ про відновлення масштабних бойових дій вже після проміжних виборів.

Водночас двоє співрозмовників зазначили, що катарські дипломати не полишатимуть спроб знайти рішення, попри зростаюче розчарування позиціями обох сторін конфлікту.