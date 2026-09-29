Трамп заперечив, що пропонував Ірану пом’якшення санкцій і назвав матеріал Axios фейком
Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ про те, що він нібито пропонував Ірану пом'якшення санкцій та розморожування коштів, назвавши публікацію Axios фейком.
Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Трамп?
"Axios щойно випустили матеріал про те, ніби "Трамп" запропонував Ірану пом'якшення санкцій та розблокування заморожених коштів. Це брехня. Я НІЧОГО їм не пропонував! Матеріал Axios, як і більшість інших, - це ФЕЙК, використаний лише для того, щоб задовольнити їхній "синдром одержимості Трампом". Вони повинні НЕГАЙНО відкликати цю вигадану історію!", - переконує він.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Трамп готовий послабити санкції проти Ірану в обмін на поступки щодо ядерної програми.
- Сам Трамп висловив упевненість, що США дуже скоро виграють конфлікт з Іраном.
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