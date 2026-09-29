УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10695 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
390 6

Трамп заперечив, що пропонував Ірану пом’якшення санкцій і назвав матеріал Axios фейком

трамп не пропонував Ірану послаблення санкцій

Президент США Дональд Трамп заперечив інформацію ЗМІ про те, що він нібито пропонував Ірану пом'якшення санкцій та розморожування коштів, назвавши публікацію Axios фейком.

Про це Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що каже Трамп?

"Axios щойно випустили матеріал про те, ніби "Трамп" запропонував Ірану пом'якшення санкцій та розблокування заморожених коштів. Це брехня. Я НІЧОГО їм не пропонував! Матеріал Axios, як і більшість інших, - це ФЕЙК, використаний лише для того, щоб задовольнити їхній "синдром одержимості Трампом". Вони повинні НЕГАЙНО відкликати цю вигадану історію!", - переконує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розкритикував звільнення під заставу підозрюваних у можливому теракті біля авіабази США у Британії

Що передувало?

Також читайте: Трамп заявив, що Зеленський готовий зменшити удари по НПЗ у Росії, "бо це створює світову проблему"

Автор: 

Іран (3288) санкції (9648) Трамп Дональд (8320)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 