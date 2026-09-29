Трамп опроверг, что предлагал Ирану смягчение санкций, и назвал материал Axios фейком

Президент США Дональд Трампопроверг информацию СМИ о том, что он якобы предлагал Ирану смягчение санкций и размораживание средств, назвав публикацию Axios фейком.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорит Трамп?

"Axios только что выпустили материал о том, будто "Трамп" предложил Ирану смягчение санкций и разблокировку замороженных средств. Это ложь. Я НИЧЕГО им не предлагал! Материал Axios, как и большинство других, — это ФЕЙК, использованный лишь для того, чтобы удовлетворить их "синдром одержимости Трампом". Они должны НЕМЕДЛЕННО отозвать эту выдуманную историю!", — утверждает он.

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Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Трамп готов ослабить санкции против Ирана в обмен на уступки по ядерной программе.

Сам Трамп выразил уверенность, что США очень скоро выиграют конфликт с Ираном.

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