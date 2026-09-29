РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12091 посетитель онлайн
Новости Операция США против Ирана
441 6

Трамп опроверг, что предлагал Ирану смягчение санкций, и назвал материал Axios фейком

Трамп не предлагал Ирану ослабление санкций

Президент США Дональд Трампопроверг информацию СМИ о том, что он якобы предлагал Ирану смягчение санкций и размораживание средств, назвав публикацию Axios фейком.

Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорит Трамп?

"Axios только что выпустили материал о том, будто "Трамп" предложил Ирану смягчение санкций и разблокировку замороженных средств. Это ложь. Я НИЧЕГО им не предлагал! Материал Axios, как и большинство других, — это ФЕЙК, использованный лишь для того, чтобы удовлетворить их "синдром одержимости Трампом". Они должны НЕМЕДЛЕННО отозвать эту выдуманную историю!", — утверждает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп раскритиковал освобождение под залог подозреваемых в возможном теракте возле авиабазы США в Великобритании

Что этому предшествовало?

Читайте также: Трамп заявил, что Зеленский готов сократить удары по НПЗ в России, "потому что это создает мировую проблему"

Автор: 

Иран (3194) санкции (12619) Трамп Дональд (8283)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 