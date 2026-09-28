РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12153 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 735 52

Трамп заявил, что Зеленский готов уменьшить удары по НПЗ в России, "поскольку это создает мировую проблему"

Трамп призвал Зеленского сократить удары по НПЗ России

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского проявлять большую осторожность в отношении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это, по его мнению, создает глобальную проблему.

Об этом он рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Большая проблема в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрывают. Это не столько ближневосточная проблема, сколько российская проблема, поскольку Украина и Россия противостоят друг другу, и Украина взрывает дизельные НПЗ в России, потому что они осуществляют значительный объем переработки", — отметил он.

По словам Трампа, он разговаривал с Зеленским и сказал ему: 

"И я разговаривал с президентом Зеленским, сказал ему: "Вам стоит быть осторожнее/сдержаннее в отношении НПЗ"".

"Он ответил: "Ну, возможно, мы так и поступим". Потому что это создает глобальную проблему, а есть и другие вещи, которые они могут делать", — добавил лидер США.

Смотрите также: Пострадали Ильский НПЗ, завод в Ростовской области и "Панцирь-С2". Есть результаты в Чёрном море, - Зеленский. ВИДЕО

Что этому предшествовало?

  • 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.
  • 14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
  • Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".
  • СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.
  • Вице-президент США Джей Ди Венс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.
  • Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.
  • Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.
  • Зеленский заявил, что Трамп не просил Украину об одностороннем прекращении ударов по энергетике России

Читайте также: Пермский НПЗ в России остановил работу после атаки украинских дронов, - Reuters

Автор: 

Зеленский Владимир (25980) Трамп Дональд (8276)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
А *уйла чого не просить звалити з України?!
показать весь комментарий
28.09.2026 08:27 Ответить
+15
Світова проблема це твоя імпотентність, неспроможність вреголювати війну з іраном, яку ти сам власне почав.
показать весь комментарий
28.09.2026 08:36 Ответить
+8
А ВІЙНА в УКРАЇНІ не СВІТОВА ПРОБЛЕМА?
показать весь комментарий
28.09.2026 08:35 Ответить

Загрузка...

 
 