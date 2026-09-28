Трамп заявил, что Зеленский готов уменьшить удары по НПЗ в России, "поскольку это создает мировую проблему"
Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского проявлять большую осторожность в отношении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это, по его мнению, создает глобальную проблему.
Об этом он рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Большая проблема в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрывают. Это не столько ближневосточная проблема, сколько российская проблема, поскольку Украина и Россия противостоят друг другу, и Украина взрывает дизельные НПЗ в России, потому что они осуществляют значительный объем переработки", — отметил он.
По словам Трампа, он разговаривал с Зеленским и сказал ему:
"И я разговаривал с президентом Зеленским, сказал ему: "Вам стоит быть осторожнее/сдержаннее в отношении НПЗ"".
"Он ответил: "Ну, возможно, мы так и поступим". Потому что это создает глобальную проблему, а есть и другие вещи, которые они могут делать", — добавил лидер США.
Что этому предшествовало?
- 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.
- 14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.
- Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".
- СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.
- Вице-президент США Джей Ди Венс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.
- Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.
- Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.
- Зеленский заявил, что Трамп не просил Украину об одностороннем прекращении ударов по энергетике России
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