Трамп заявил, что Зеленский готов уменьшить удары по НПЗ в России, "поскольку это создает мировую проблему"

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского проявлять большую осторожность в отношении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это, по его мнению, создает глобальную проблему.

Об этом он рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Большая проблема в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрывают. Это не столько ближневосточная проблема, сколько российская проблема, поскольку Украина и Россия противостоят друг другу, и Украина взрывает дизельные НПЗ в России, потому что они осуществляют значительный объем переработки", — отметил он.

По словам Трампа, он разговаривал с Зеленским и сказал ему:

"И я разговаривал с президентом Зеленским, сказал ему: "Вам стоит быть осторожнее/сдержаннее в отношении НПЗ"".

"Он ответил: "Ну, возможно, мы так и поступим". Потому что это создает глобальную проблему, а есть и другие вещи, которые они могут делать", — добавил лидер США.

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Что этому предшествовало?

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Россия утратила контроль над собственной нефтепереработкой из-за войны против Украины.

14 сентября Трамп заявил, что Украина и Россия якобы достигли соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии ответил Трампу, что Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ, если партнеры гарантируют, что Россия не будет наносить удары по украинской.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков назвал возможное энергетическое перемирие между Украиной и РФ "хорошей идеей".

СМИ сообщали, что Трамп планирует оказать давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время личной встречи в Нью-Йорке 22 сентября. Он хочет, чтобы Киев согласился на энергетическое перемирие с Россией.

Вице-президент США Джей Ди Венс выразил осторожный оптимизм относительно прогресса, хотя и назвал войну России против Украины "самым сложным из международных конфликтов" для урегулирования.

Госсекретарь США Марко Рубио тем временем публично призвал к отдельному "энергетическому перемирию" между сторонами.

Зеленский в интервью CBC News заявил о готовности к встрече с Путиным ради приближения мира, а также обозначил условие для деэскалации: Украина прекратит удары по НПЗ РФ только в ответ на аналогичный шаг Москвы.

Зеленский заявил, что Трамп не просил Украину об одностороннем прекращении ударов по энергетике России

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