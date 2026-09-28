Трамп заявив, що Зеленський готовий зменшити удари по НПЗ у Росії, "бо це створює світову проблему"

Президент США Дональд Трамп заявив, що закликав Володимира Зеленського бути обережнішим щодо ударів по російських нафтопереробних заводах, оскільки це, на його думку, створює світову проблему.

Про це він розповів журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Велика проблема в тому, що нафтопереробні заводи в Росії підривають. Це не стільки близькосхідна проблема, скільки російська проблема, через те, що Україна та Росія протистоять одна одній, і Україна підриває дизельні НПЗ у Росії, тому що вони здійснюють значний обсяг переробки", - зазначив він.

За словами Трампа, він розмовляв із Зеленським та сказав йому: "Вам варто бути обережнішими/стриманішими щодо НПЗ".

"Він сказав: "Ну, можливо, ми так і зробимо". Бо це створює світову проблему, а є й інші речі, які вони можуть робити", - додав лідер США.

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Що передувало?

21 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила контроль над власною нафтопереробкою через війну проти України.

14 вересня Трамп заявив, що Україна та Росія нібито досягли згоди щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський відповів згодом Трампу, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі РФ, якщо партнери гарантуватимуть, що Росія не битиме по українській.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав можливе енергетичне перемир'я між Україною та РФ "хорошою ідеєю".

ЗМІ повідомляли, що Трамп планує тиснути на українського колегу Володимира Зеленського під час особистої зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня. Він хоче, щоб Київ погодився на енергетичне перемир'я з Росією.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив обережний оптимізм щодо прогресу, хоча й назвав війну Росії проти України "найважчим з міжнародних конфліктів" для врегулювання.

Держсекретар США Марко Рубіо тим часом публічно закликав до окремого "енергетичного перемир'я" між сторонами.

Зеленський в інтерв'ю CBC News заявив про готовність до зустрічі з Путіним заради наближення миру, а також окреслив умову для деескалації: Україна припинить удари по НПЗ РФ лише у відповідь на аналогічний крок Москви.

Зеленський заявив, що Трамп не просив Україну про одностороннє припинення ударів по енергетиці Росії.

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