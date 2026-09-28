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Новости Операция США против Ирана
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Трамп заявил, что война на Ближнем Востоке скоро закончится: Иран сдастся, цены на нефть начнут падать

Дональд Трамп заявил о возможном завершении войны на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что война на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп сказал 27 сентября во время общения с представителями прессы. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома на YouTube.

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Трамп связывает окончание войны с капитуляцией Ирана

По словам Трампа, война закончится, как только Иран сдастся. Он также заявил, что после завершения войны цены на нефть резко снизятся.

"Как только Иран сдастся, как только война закончится, а это произойдет в ближайшее время, цены на нефть резко начнут падать", — сказал Трамп.

В то же время в телефонном интервью Axios Трамп отметил, что ожидает дополнительных переговоров американских представителей с Тегераном.

По данным издания, новый раунд косвенного диалога между США и Ираном может состояться уже в понедельник, 28 сентября. В то же время пока неясно, удастся ли сторонам преодолеть разногласия.

Иран хочет сосредоточить возможные переговоры на ситуации в Ормузском проливе и военно-морской блокаде со стороны США. Администрация Трампа, со своей стороны, требует от Тегерана уступок по ядерной программе.

Ранее сообщалось, что Трамп отклонил последнее предложение Ирана по открытию Ормузского пролива, назвав его "неприемлемым".

Читайте также: Я хочу, чтобы Зеленский договорился с Путиным, и хочу, чтобы Путин договорился с Зеленским, - Трамп

Автор: 

Иран (3193) Трамп Дональд (8276)
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Топ комментарии
+16
Смиренно треба чекати поки це ****** зникне чи через імпічмент чи через кінець каденції ..

слухати або читати сенсу немає
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28.09.2026 02:01 Ответить
+6
Знов бреше ******** старий меркантільний 3,14здобол-педофіл.
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28.09.2026 04:26 Ответить
+5
Третього листопада 2026 будуть переобрані всі 435 членів Палати представників США.

Зміна контролю над Палатою представників означатиме повне блокування законодавчих ініціатив Трампа та жорсткий нагляд за його адміністрацією.

Pинок ставок та прогнозів станом на 27 вересня 2026 року оцінює ймовірність перемоги Демократичної партії та взяття контролю над Палатою представників у 93%.
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28.09.2026 04:27 Ответить

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