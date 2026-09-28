Трамп заявив, що війна на Близькому Сході скоро закінчиться: Іран здасться, ціни на нафту почнуть падати

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна на Близькому Сході може завершитися найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Трамп сказав 27 вересня під час спілкування з представниками преси. Відео опублікувала пресслужба Білого дому в YouTube.

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Трамп пов’язує завершення війни зі здачею Ірану

За словами Трампа, війна закінчиться, щойно Іран здасться. Він також заявив, що після завершення війни ціни на нафту різко знизяться.

"Щойно Іран здасться, щойно війна закінчиться, а це станеться найближчим часом, ціни на нафту різко почнуть падати", – сказав Трамп.

Водночас у телефонному інтерв’ю Axios Трамп зазначив, що очікує на додаткові переговори американських представників із Тегераном.

За даними видання, новий раунд непрямого діалогу між США та Іраном може відбутися вже в понеділок, 28 вересня. Водночас наразі незрозуміло, чи вдасться сторонам подолати розбіжності.

Іран хоче зосередити можливі переговори на ситуації в Ормузькій протоці та військово-морській блокаді США. Адміністрація Трампа, зі свого боку, вимагає від Тегерана ядерних поступок.

Раніше повідомлялося, що Трамп відхилив останню пропозицію Ірану щодо відкриття Ормузької протоки, назвавши її "неприйнятною".

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