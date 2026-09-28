Трамп готов ослабить санкции против Ирана в обмен на уступки по ядерной программе, — СМИ
Президент США Дональд Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные шаги Тегерана в отношении ядерной программы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно Axios от нескольких американских чиновников.
Трамп готов пойти на ослабление санкций
Возможность ослабления санкций обсуждается на фоне новых попыток посредников из Катара и Пакистана достичь договоренности между США и Ираном.
Позиции сторон по ключевым вопросам пока существенно различаются. Иран хочет сосредоточить переговоры на Ормузском проливе и морской блокаде со стороны США. В свою очередь, администрация Трампа требует от Тегерана уступок в ядерной сфере.
В понедельник в Нью-Йорке посредники должны встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Стороны планируют обсудить предложение Катара, над которым они работали в последние дни.
Американский чиновник, знакомый с ходом непрямых переговоров, назвал их позитивными и конструктивными. По его словам, Иран дал понять, что готов к гибкости в ядерных вопросах.
В то же время он подчеркнул, что соглашения пока нет, поскольку остаются нерешенными ядерные вопросы и порядок выполнения обязательств.
Стороны до сих пор не пришли к соглашению относительно сроков выполнения обязательств и того, кто первым должен предпринять определенные шаги.
Вашингтон требует гарантий от Тегерана
Ожидается, что катарские посредники встретятся с представителями администрации Трампа позже в понедельник или во вторник. Они попытаются добиться прогресса в переговорах.
Американский чиновник заявил, что интенсивность судоходства в Ормузском проливе растет, а блокада и санкции ослабляют позиции Ирана.
По его словам, президент Трамп по-прежнему привержен цели не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.
В Белом доме также скептически относятся к обещаниям Ирана. Американский чиновник обвинил Тегеран в нарушении последнего меморандума о взаимопонимании из-за обстрела коммерческих судов в Ормузском проливе в июле.
"На этот раз США требуют гарантий того, что Иран имеет серьезные намерения, а не просто пытается выйти из сложной ситуации, в которой оказался", — говорится в сообщении.
Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что США очень скоро выиграют конфликт с Ираном.
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