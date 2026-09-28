Трамп готов ослабить санкции против Ирана в обмен на уступки по ядерной программе, — СМИ

Президент США Дональд Трамп готов ослабить санкции против Ирана и разблокировать замороженные иранские средства в обмен на конкретные шаги Тегерана в отношении ядерной программы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно Axios от нескольких американских чиновников.

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Трамп готов пойти на ослабление санкций

Возможность ослабления санкций обсуждается на фоне новых попыток посредников из Катара и Пакистана достичь договоренности между США и Ираном.

Позиции сторон по ключевым вопросам пока существенно различаются. Иран хочет сосредоточить переговоры на Ормузском проливе и морской блокаде со стороны США. В свою очередь, администрация Трампа требует от Тегерана уступок в ядерной сфере.

В понедельник в Нью-Йорке посредники должны встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Стороны планируют обсудить предложение Катара, над которым они работали в последние дни.

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Американский чиновник, знакомый с ходом непрямых переговоров, назвал их позитивными и конструктивными. По его словам, Иран дал понять, что готов к гибкости в ядерных вопросах.

В то же время он подчеркнул, что соглашения пока нет, поскольку остаются нерешенными ядерные вопросы и порядок выполнения обязательств.

Стороны до сих пор не пришли к соглашению относительно сроков выполнения обязательств и того, кто первым должен предпринять определенные шаги.

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Вашингтон требует гарантий от Тегерана

Ожидается, что катарские посредники встретятся с представителями администрации Трампа позже в понедельник или во вторник. Они попытаются добиться прогресса в переговорах.

Американский чиновник заявил, что интенсивность судоходства в Ормузском проливе растет, а блокада и санкции ослабляют позиции Ирана.

По его словам, президент Трамп по-прежнему привержен цели не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие.

В Белом доме также скептически относятся к обещаниям Ирана. Американский чиновник обвинил Тегеран в нарушении последнего меморандума о взаимопонимании из-за обстрела коммерческих судов в Ормузском проливе в июле.

"На этот раз США требуют гарантий того, что Иран имеет серьезные намерения, а не просто пытается выйти из сложной ситуации, в которой оказался", — говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что США очень скоро выиграют конфликт с Ираном.