Трамп готовий послабити санкції проти Ірану в обмін на поступки щодо ядерної програми, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп готовий послабити санкції проти Ірану та розблокувати заморожені іранські кошти в обмін на конкретні кроки Тегерана щодо ядерної програми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо Axios від кількох американських посадовців.

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Трамп готовий піти на послаблення санкцій

Можливість послаблення санкцій обговорюється на тлі нових спроб посередників із Катару та Пакистану досягти домовленості між США та Іраном.

Позиції сторін щодо ключових питань наразі суттєво відрізняються. Іран хоче зосередити переговори на Ормузькій протоці та морській блокаді з боку США. Натомість адміністрація Трампа вимагає від Тегерана поступок у ядерній сфері.

У понеділок у Нью-Йорку посередники мають зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Сторони планують обговорити пропозицію Катару, над якою вони працювали останніми днями.

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Американський посадовець, обізнаний із перебігом непрямих переговорів, назвав їх позитивними та конструктивними. За його словами, Іран дав зрозуміти, що готовий до гнучкості в ядерних питаннях.

Водночас він наголосив, що домовленості поки немає, оскільки залишаються невирішеними ядерні питання та порядок виконання зобов’язань.

Сторони досі не дійшли згоди щодо термінів виконання зобов’язань та того, хто першим має вжити певних кроків.

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Вашингтон вимагає гарантій від Тегерана

Очікується, що катарські посередники зустрінуться з представниками адміністрації Трампа пізніше в понеділок або у вівторок. Вони спробують досягти прогресу в переговорах.

Американський посадовець заявив, що інтенсивність судноплавства в Ормузькій протоці зростає, а блокада та санкції послаблюють позиції Ірану.

За його словами, президент Трамп залишається відданим меті не допустити, щоб Іран отримав ядерну зброю.

У Білому домі також скептично ставляться до обіцянок Ірану. Американський посадовець звинуватив Тегеран у порушенні останнього меморандуму про взаєморозуміння через обстріл комерційних суден в Ормузькій протоці у липні.

"Цього разу США потребують гарантій, що Іран має серйозні наміри, а не просто намагається вийти зі складної ситуації, в якій опинився" - йдеться у повідомленні.

Раніше Дональд Трамп висловив упевненість, що США дуже скоро виграють конфлікт з Іраном.