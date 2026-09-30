Теоретический экзамен по знанию ПДД отныне можно сдавать на английском языке, - Выгивский
С сегодняшнего дня сервисные центры МВД расширяют возможности для будущих водителей. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут самостоятельно выбрать удобный язык для сдачи экзамена - украинский или английский.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Перевод тестовых вопросов полностью соответствует действующим Правилам дорожного движения. Все остальные условия сдачи теоретического экзамена остаются неизменными: 20 вопросов, 20 минут на прохождение теста и возможность допустить не более двух ошибок", - отметил Выгивский.
Зарегистрироваться на сдачу теоретического экзамена можно онлайн через Е-запись, мобильное приложение (App Store или Google Play) или офлайн - в терминале самообслуживания в помещении выбранного сервисного центра МВД.
"Продолжаем делать государственные услуги доступными и ориентированными на людей", - подчеркнул министр.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Верховная Рада не смогла поддержать законопроект №15348, вводящий новые штрафы за превышение скорости.
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