Теоретический экзамен по знанию ПДД отныне можно сдавать на английском языке, - Выгивский

С сегодняшнего дня сервисные центры МВД расширяют возможности для будущих водителей. Иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут самостоятельно выбрать удобный язык для сдачи экзамена - украинский или английский.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Перевод тестовых вопросов полностью соответствует действующим Правилам дорожного движения. Все остальные условия сдачи теоретического экзамена остаются неизменными: 20 вопросов, 20 минут на прохождение теста и возможность допустить не более двух ошибок", - отметил Выгивский.

Зарегистрироваться на сдачу теоретического экзамена можно онлайн через Е-запись, мобильное приложение (App Store или Google Play) или офлайн - в терминале самообслуживания в помещении выбранного сервисного центра МВД.

"Продолжаем делать государственные услуги доступными и ориентированными на людей", - подчеркнул министр.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Верховная Рада не смогла поддержать законопроект №15348, вводящий новые штрафы за превышение скорости.

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