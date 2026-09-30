Теоретичний іспит зі знання ПДР відтепер можна скласти англійською мовою, - Вигівський

Від сьогодні сервісні центри МВС розширюють можливості для майбутніх водіїв. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть самостійно обрати зручну мову для складання іспиту - українську або англійську.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Переклад тестових питань повністю відповідає чинним Правилам дорожнього руху. Усі інші умови складання теоретичного іспиту залишаються незмінними: 20 запитань, 20 хвилин на проходження тесту та можливість допустити не більше двох помилок", - зазначив Вигівський.

Зареєструватися на складання теоретичного іспиту можна онлайн через Е-запис, мобільний застосунок (App Store або Google Play) або офлайн – у терміналі самообслуговування в приміщенні обраного сервісного центру МВС.

"Продовжуємо робити державні послуги доступними та орієнтованими на людей", - наголосив міністр.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада не змогла підтримати законопроєкт №15348, що запроваджував нові штрафи за перевищення швидкості.

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