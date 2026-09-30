Теоретичний іспит зі знання ПДР відтепер можна скласти англійською мовою, - Вигівський
Від сьогодні сервісні центри МВС розширюють можливості для майбутніх водіїв. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть самостійно обрати зручну мову для складання іспиту - українську або англійську.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Переклад тестових питань повністю відповідає чинним Правилам дорожнього руху. Усі інші умови складання теоретичного іспиту залишаються незмінними: 20 запитань, 20 хвилин на проходження тесту та можливість допустити не більше двох помилок", - зазначив Вигівський.
Зареєструватися на складання теоретичного іспиту можна онлайн через Е-запис, мобільний застосунок (App Store або Google Play) або офлайн – у терміналі самообслуговування в приміщенні обраного сервісного центру МВС.
"Продовжуємо робити державні послуги доступними та орієнтованими на людей", - наголосив міністр.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада не змогла підтримати законопроєкт №15348, що запроваджував нові штрафи за перевищення швидкості.
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