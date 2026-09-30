В Украине впервые пересадили оба легких ребенку: через неделю девочка уже гуляла, а через месяц — бегала. ФОТО

В Институте сердца Минздрава Украины впервые в истории украинской трансплантологии ребенку провели трансплантацию обоих легких. Операция прошла успешно — уже через неделю пациентка Дана гуляла по парку, а примерно через месяц могла бегать и полностью восстановилась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в "Укринформе" рассказал директор Института сердца Борис Тодуров.

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"Два месяца назад в Институте сердца произошло знаменательное событие. Впервые в истории украинской трансплантологии была проведена детская трансплантация легких. Она прошла очень успешно. Уже через неделю наша Дана гуляла по парку, через месяц уже бегала и полностью восстановилась после такой сложной операции. Сегодня она живет с новыми легкими", — рассказал Тодуров.

Восьмичасовая операция и спасение пятерых детей

У девушки был врожденный порок сердца, который привёл к склерозу легочных артерий. Помимо трансплантации обоих легких, медики провели ей операцию на сердце.

Операцию провели Борис Тодуров и команда специалистов Института сердца. Операция длилась около восьми часов.

Донором стал 11-летний ребенок, трагически погибший. Его родители согласились на посмертное донорство. Благодаря этому решению, кроме Даны, удалось спасти еще четыре жизни.

По словам Тодурова, трансплантации детям имеют ряд особенностей и в некоторых аспектах сложнее аналогичных операций взрослым.

"У детей есть свои особенности в тканях, в анестезии, в реабилитации. Размеры сосудов, бронхов, размеры самого сердца, полости – когда они маленькие, и ткани другие, это совсем другая операция. Мы работаем в специальных очках, которые увеличивают поле обзора в три-четыре раза, и работаем с детскими сосудами очень тщательно", – пояснил врач.

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Из-за войны донорские органы приходится перевозить на автомобилях

Одной из основных проблем украинской трансплантологии Тодуров назвал логистику донорских органов во время войны. Трансплантационные бригады не могут использовать вертолеты, поэтому органы приходится перевозить на автомобилях.

При этом время для проведения операции существенно ограничено.

"Любой орган вне организма не живет долго. Сердце, по стандартам, живет восемь часов. Мы должны уложиться в это время – забор органа, его транспортировка и сама трансплантация. Это трудно сделать во время воздушных тревог, если донорская база находится в других регионах, особенно ночью, особенно когда не работает навигация", – отметил Тодуров.

Еще одна сложность заключается в том, что донорские органы не всегда соответствуют реципиентам по антропометрическим параметрам. В некоторых случаях медикам приходится адаптировать их по размерам.

В настоящее время в списке ожидания Института сердца на трансплантацию сердца, легких или сердце-легочного комплекса находятся более 200 человек, среди которых много детей и подростков.

По словам Тодурова, в прошлом году в Институте сердца было проведено 36 трансплантаций сердца.

В то же время уровень донорства в Украине остается низким. По приведенным Тодуровым данным, на 1 млн населения приходится всего четыре донора в год, тогда как в странах Европы и США — 24–26 случаев забора донорских органов на 1 млн населения.

"У нас почти в 6 раз меньше доноров. Это печально для нас и для наших реципиентов", — подчеркнул Тодуров.

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