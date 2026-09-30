В Україні вперше пересадили обидві легені дитині: за тиждень дівчина вже гуляла, а за місяць - бігала. ФОТО

В Інституті серця МОЗ України вперше в історії української трансплантології провели дитині трансплантацію обох легень. Операція минула успішно – вже за тиждень пацієнтка Дана гуляла парком, а приблизно через місяць могла бігати та повністю реабілітувалася.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу в Укрінформі розповів директор Інституту серця Борис Тодуров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Два місяці тому відбулася видатна подія в Інституті серця. Вперше в історії української трансплантології відбулася дитяча трансплантація легень. Пройшла вона дуже вдало. Вже через тиждень наша Дана гуляла по парку, через місяць вже бігала і повністю реабілітувалася після такої важкої операції. Сьогодні вона живе з новими легенями", – розповів Тодуров.

Восьмигодинна операція та порятунок п’ятьох дітей

Дівчина мала вроджену ваду серця, яка призвела до склерозу легеневих артерій. Крім трансплантації обох легень, медики провели їй операцію на серці.

Втручання виконали Борис Тодуров та команда фахівців Інституту серця. Операція тривала близько восьми годин.

Донором стала 11-річна дитина, яка трагічно загинула. Її батьки погодилися на посмертне донорство. Завдяки цьому рішенню, крім Дани, вдалося врятувати ще чотири життя.

За словами Тодурова, трансплантації дітям мають низку особливостей і в деяких аспектах складніші за аналогічні операції дорослим.

"У дітей є свої особливості в тканинах, в наркозі, в реабілітації. Розміри судин, бронхів, розміри самого серця, порожнини – коли вони маленькі, і тканини інші, це зовсім інша операція. Ми працюємо в спеціальних окулярах, які збільшують поле операції в три-чотири рази, і працюємо з дитячими судинами дуже ретельно", – пояснив медик.

Також читайте: Вейпи можуть настільки травмувати легені, що вже у 30 років потрібна трансплантація, – Тодуров

Через війну донорські органи доводиться перевозити автомобілями

Однією з основних проблем української трансплантології Тодуров назвав логістику донорських органів під час війни. Трансплантаційні команди не можуть використовувати гелікоптери, тому органи доводиться перевозити автомобілями.

При цьому час для проведення операції суттєво обмежений.

"Будь-який орган поза межами організму не живе довго. Серце, за стандартами, живе вісім годин. Ми маємо вкластися в цей час – забір органу, його транспортування і сама трансплантація. Це важко зробити під час повітряних тривог, якщо донорська база знаходиться в інших регіонах, особливо вночі, особливо коли не працює навігація", – зазначив Тодуров.

Ще одна складність полягає в тому, що донорські органи не завжди відповідають реципієнтам за антропометричними параметрами. У деяких випадках медикам доводиться адаптувати їх за розмірами.

Наразі в листі очікування Інституту серця на трансплантацію серця, легень або комплексу серце-легені перебувають понад 200 людей, серед яких багато дітей та підлітків.

За словами Тодурова, минулого року в Інституті серця виконали 36 трансплантацій серця.

Водночас рівень донорства в Україні залишається низьким. За наведеними Тодуровим даними, на 1 млн населення припадає лише чотири донори на рік, тоді як у країнах Європи та США – 24–26 випадків забору донорських органів на 1 млн населення.

"Ми майже в 6 разів маємо менше донорів. Це прикро для нас і для наших реципієнтів", – наголосив Тодуров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше пересадили комплекс серце-легені. ВIДЕО