Обстрел застал на улице: спасатели рассказали, что делать
Если обстрел застал человека на улице, нужно как можно быстрее найти укрытие или безопасное место в ближайшем здании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в рекомендациях Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Что делать, если взрывы застали прямо на улице
Спасатели советуют во время обстрела укрываться в убежище, метро, подземном переходе или паркинге. Также можно зайти на лестничную площадку ближайшего здания.
Если рядом нет укрытия, а человек слышит звуки взрывов, нужно как можно быстрее лечь на землю. По возможности стоит спрятаться в любом углублении.
Если человек находится вместе с ребенком, сначала нужно положить ребенка в углубление и прикрыть его собой.
Для защиты нужно лечь ничком, скрестить ноги и прикрыть голову руками. Глаза следует закрыть, а рот открыть.
ГСЧС также подчеркивает, что без крайней необходимости не следует поднимать голову.
- Ранее сообщалось, что 30 сентября, после 15:00, враг нанес авиаудар по Сумам и Сумской общине. По меньшей мере шесть человек ранены.
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