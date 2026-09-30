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Новости Обстрел Сум
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По меньшей мере 6 человек ранены в результате авиаудара РФ по Сумам и прилегающим районам, наблюдаются перебои с электричеством. ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 сентября, после 15:00 враг нанёс авиаудар по Сумам и Сумской громаде с использованием 6 КАБА, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, зафиксированы попадания в трёх точках Ковпаковского района города и в Песчанском старостате.

Предварительно, ранения получили около 6 человек, находившихся в частном жилом секторе.

Кроме того, пострадали объекты городской инфраструктуры, частные дома, гражданское промышленное предприятие.

Наблюдаются перебои в электроснабжении.

Отмечается, что остальные обстоятельства уточняются, информация обновляется.

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Последствия удара

РФ нанесла удары КАБами по Сумам
РФ нанесла удары КАБами по Сумам
РФ нанесла удары КАБами по Сумам
РФ нанесла удары КАБами по Сумам

Автор: 

обстрел (35738) Сумская область (4561) Сумы (1489) Сумский район (731)
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