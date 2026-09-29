Бьют по детям и школам: после удара РФ по Сумам Зеленский призвал партнеров к реальной ответной реакции. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по центру Сум, одна из них попала в здание школы, где проходили занятия. Два человека погибли, шестеро получили ранения, в том числе трое детей.

Об этом сообщил президент Зеленский в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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"В Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара. Четыре управляемые авиабомбы попали в центр города, прямо в здание школы, где проходили занятия. Благодарю учителей и руководство школы: дети и преподаватели находились в укрытии, всего 100 человек были своевременно эвакуированы. Повреждения были также в частном секторе. На данный момент, к сожалению, известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек ранены, среди них трое детей", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что россияне - террористы и просто отвратительные извращенцы.

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"Так бить по детям, по школам, по обычным домам. Америка, Европа, все наши партнеры должны помнить, что это безумие Россия не остановит без реального давления. Рассчитываем, что ответные меры на эти удары будут и не ограничатся лишь словами", - добавил президент.

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