Б’ють по дітях і школах: після удару РФ по Сумах Зеленський закликав партнерів до реальної відповіді. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по центру Сум, одна з них влучила в будівлю школи, де тривало навчання. Двоє людей загинули, шестеро дістали поранення, серед них троє дітей.
Про це повідомив президент Зеленський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали. Були пошкодження також у приватному секторі. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей",- зазначив президент.
Зеленський наголосив, що росіяни - терористи та просто кончені виродки.
"Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами", - додав президент.
Що передувало?
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