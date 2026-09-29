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Новини Удар по Сумах
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Б’ють по дітях і школах: після удару РФ по Сумах Зеленський закликав партнерів до реальної відповіді. ФОТОрепортаж

суми

Російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по центру Сум, одна з них влучила в будівлю школи, де тривало навчання. Двоє людей загинули, шестеро дістали поранення, серед них троє дітей.

Про це повідомив президент Зеленський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"У Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали. Були пошкодження також у приватному секторі. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей",- зазначив президент.

Зеленський наголосив, що росіяни -  терористи та просто кончені виродки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував трьома КАБами Суми: дві людини загинули, зокрема 16-річна дівчина, ще п’ятеро - постраждали. ФОТОрепортаж

"Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами", - додав президент.

Також дивіться: Окупанти вдарили двома КАБами по Сумах: 12 постраждалих, серед них троє дітей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Чотири російські КАБи вдарили по центру Сум: серед поранених троє дітей
Чотири російські КАБи вдарили по центру Сум: серед поранених троє дітей
Чотири російські КАБи вдарили по центру Сум: серед поранених троє дітей
Чотири російські КАБи вдарили по центру Сум: серед поранених троє дітей

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27154) Сумська область (4991) Суми (1073) Сумський район (735)
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Топ коментарі
+8
зеля, хватит на чужих спихивать ТВОЮ ответственность. после каждого обстрела одно и то же: ты клянчишь деньги, которые тут же сливает в офшоры твоё окружение. гнида, свали уже с этой страны и прихвоти с собой всю свою шоблу. без тебя точно больше шансов выстоять и дать в рот кацапам и путину.
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29.09.2026 17:47 Відповісти
+6
Захистити країну це не мультики строчити. Коли вже він згине як роса?
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29.09.2026 17:54 Відповісти
+5
А сам щось робити будеш, або тільки все спихати на партнерів
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29.09.2026 17:57 Відповісти

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