Б’ють по дітях і школах: після удару РФ по Сумах Зеленський закликав партнерів до реальної відповіді. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару чотирма керованими авіабомбами по центру Сум, одна з них влучила в будівлю школи, де тривало навчання. Двоє людей загинули, шестеро дістали поранення, серед них троє дітей.

Про це повідомив президент Зеленський у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

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"У Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали. Були пошкодження також у приватному секторі. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей",- зазначив президент.

Зеленський наголосив, що росіяни - терористи та просто кончені виродки.

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"Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами", - додав президент.

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