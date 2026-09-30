Щонайменше 6 людей поранені через авіаудар РФ по Сумах та громаді, є перебої зі світлом. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 вересня, після 15:00 ворог завдав авіаудару по Сумах та Сумській громаді 6-ма КАБАми, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зафіксовано влучання на трьох локаціях Ковпаківського району міста та у Піщанському старостаті.

Попередньо, поранення дістали близько 6 людей, які перебували у приватному житловому секторі.

Крім того, уражено обʼєкти міської інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство.

Є перебої в електропостачанні.

Зазначається, що інші обставини уточнюються, інформація оновлюється.

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Наслідки удару







