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Щонайменше 6 людей поранені через авіаудар РФ по Сумах та громаді, є перебої зі світлом. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 вересня, після 15:00 ворог завдав авіаудару по Сумах та Сумській громаді 6-ма КАБАми, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зафіксовано влучання на трьох локаціях Ковпаківського району міста та у Піщанському старостаті.
Попередньо, поранення дістали близько 6 людей, які перебували у приватному житловому секторі.
Крім того, уражено обʼєкти міської інфраструктури, приватні будинки, цивільне промислове підприємство.
Є перебої в електропостачанні.
Зазначається, що інші обставини уточнюються, інформація оновлюється.
Наслідки удару
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