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Новини Рятувальні операції ДСНС
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Обстріл застав на вулиці: рятувальники розповіли, що робити

Обстріл Полтавщини

Якщо обстріл застав людину на вулиці, потрібно якомога швидше знайти укриття або безпечне місце в найближчій будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рекомендаціях Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Що робити, якщо вибухи застали просто на вулиці

Рятувальники радять під час обстрілу ховатися в укритті, метро, підземному переході або паркінгу. Також можна зайти на сходовий майданчик найближчої будівлі.

Якщо поруч немає укриття, а людина чує звуки вибухів, потрібно якомога швидше лягти на землю. За можливості варто сховатися в будь-якому заглибленні.

Якщо людина перебуває разом із дитиною, спочатку потрібно покласти дитину в заглиблення і прикрити її собою.

Для захисту потрібно лягти долілиць, схрестити ноги та прикрити голову руками. Очі слід заплющити, а рот відкрити.

ДСНС також наголошує, що без нагальної потреби не потрібно піднімати голову.

Поради від ДСН як діяти під час обстрілу

Поради від ДСН як діяти під час обстрілу

Поради від ДСН як діяти під час обстрілу

Поради від ДСН як діяти під час обстрілу

  • Раніше повідомлялося, що 30 вересня, після 15:00 ворог завдав авіаудару по Сумах та Сумській громаді. Щонайменше шестеро людей поранені.

Автор: 

обстріл (37087) допомога (8133) ДСНС (5474)
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