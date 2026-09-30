Обстріл застав на вулиці: рятувальники розповіли, що робити
Якщо обстріл застав людину на вулиці, потрібно якомога швидше знайти укриття або безпечне місце в найближчій будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у рекомендаціях Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Що робити, якщо вибухи застали просто на вулиці
Рятувальники радять під час обстрілу ховатися в укритті, метро, підземному переході або паркінгу. Також можна зайти на сходовий майданчик найближчої будівлі.
Якщо поруч немає укриття, а людина чує звуки вибухів, потрібно якомога швидше лягти на землю. За можливості варто сховатися в будь-якому заглибленні.
Якщо людина перебуває разом із дитиною, спочатку потрібно покласти дитину в заглиблення і прикрити її собою.
Для захисту потрібно лягти долілиць, схрестити ноги та прикрити голову руками. Очі слід заплющити, а рот відкрити.
ДСНС також наголошує, що без нагальної потреби не потрібно піднімати голову.
- Раніше повідомлялося, що 30 вересня, після 15:00 ворог завдав авіаудару по Сумах та Сумській громаді. Щонайменше шестеро людей поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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