Порошенко в ПАСЕ призвал к трибуналу над Россией и справедливым компенсациям Украине

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время встречи с фракцией Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал союзников к справедливому суду над агрессором, освобождению пленников Кремля и выплате справедливых компенсаций Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О пленных и изменении тактики России

Порошенко выразил солидарность с жертвами преследований, гражданскими лицами и военнопленными, которые находятся в плену уже более пяти лет, а некоторым — уже под 90 лет.

"И несмотря на обещания российских властей немедленно освободить пожилых заключенных и стариков, пострадавших от преследований, мы не видим абсолютно никакого прогресса. В этой ситуации это является просто очевидным доказательством: не верьте Путину", — сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал ЕС немедленно нарастить военное производство: Украина выигрывает для вас время. ВИДЕО

Он также отметил, что стратегия России в последние недели изменилась, и враг непрерывно терроризирует гражданское население в городах и селах.

"Если раньше Киев был относительно мирным городом, то теперь он находится в зоне боевых действий. И мы должны понимать: если Путин способен делать это в центре Украины, на западе Украины, то уже в следующий момент он сможет сделать это в Европе. Именно поэтому мы боремся за Европу, а не только за себя", – подчеркнул Порошенко.

О поддержке Украины и оборонном сотрудничестве

"Чем больше вы поддерживаете Украину, тем слабее будет Россия. Чем больше санкций вы вводите, тем слабее будет Россия. Чем более эффективные средства и оружие вы предоставляете Украине, тем быстрее закончится эта война. Поэтому более сильная Украина — значит более сильная Европа", — убежден лидер "Евросолидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинским защитникам передали 15 модернизированных комплексов "Ай-Петри". ФОТОрепортаж

Он также констатировал, что у Европы до сих пор нет достаточного количества вооружения, чтобы защитить свою землю, и подчеркнул важность эффективного сотрудничества в военно-промышленном комплексе — в частности, по примеру Литвы, Швеции и Дании.

"Однако некоторые страны не столь ответственно относятся к этому сотрудничеству. Каждая копейка, которую вы инвестируете в украинскую оборонную промышленность, — это не благотворительность, это инвестиция в вашу собственную безопасность. Передовые инновации и боевой опыт в сочетании с европейскими промышленными мощностями и американскими технологиями, несомненно, способны приблизить конец войны", — считает Порошенко.

Политик призвал депутатов обратиться к национальным парламентам и политической семье ЕНП, чтобы добиваться более сильной военной поддержки, прежде всего в сферах ПВО, дальнобойных ракетных технологий и быстрого наращивания европейского оборонного производства.

Читайте также: ПАСЕ требует от России немедленно освободить из плена как минимум 26 украинских журналистов

О трибунале и компенсациях

"В то же время хочу подчеркнуть: не может быть прочного мира без справедливости и привлечения к ответственности. Я решительно приветствую вашу инициативу о создании специального трибунала по преступлению агрессии. Это исторический шаг. Теперь мы должны гарантировать, что он станет полноценно функционирующим органом, а не просто декларацией", – отметил Порошенко.

По его словам, механизм компенсации должен перейти от документирования убытков к реальным выплатам — особенно в контексте процесса имплементации решений Европейского суда по правам человека в отношении России, включая выплату компенсаций. Он добавил, что Группа ЕНП остается движущей политической силой в этом направлении.