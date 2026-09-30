ПАСЕ требует от России немедленно освободить из плена не менее 26 украинских журналистов
Парламентская ассамблея Совета Европы требует от России немедленного и безусловного освобождения украинских журналистов, которых она незаконно удерживает в плену. В ПАСЕ подчеркнули, что целенаправленные нападения на журналистов и их убийства во время войны являются военными преступлениями.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в принятой ПАСЕ резолюции "Растущие угрозы медиаплюрализму и независимости СМИ", которую 30 сентября поддержали 106 делегатов.
"Продолжающаяся война России против Украины остается самой большой угрозой для журналистов в Европе. Ассамблея напоминает, что журналисты являются гражданскими лицами и находятся под защитой международного права, а целенаправленные нападения на них и их убийство являются военным преступлением", - отмечается в документе.
По меньшей мере 26 украинских журналистов остаются в российском плену
Как сообщила член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, в резолюции отдельно упоминаются как минимум 26 украинских журналистов, которых Россия незаконно удерживает преимущественно по сфабрикованным обвинениям.
Также в документе упоминается украинская журналистка Виктория Рощина, погибшая в российском плену.
Ассамблея требует немедленно и безоговорочно освободить пленных журналистов, а виновных в преступлениях против представителей СМИ – привлечь к ответственности.
Особое внимание ПАСЕ уделила ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В резолюции говорится о принудительном закрытии или захвате украинских редакций, преследовании местных журналистов и замене украинского вещания российской государственной пропагандой.
Государства-члены Совета Европы призвали сотрудничать в расследовании преступлений против журналистов и поддерживать украинские редакции - в частности те, которые работают вблизи фронта или были перемещены с временно оккупированных территорий.
ПАСЕ поддержала ограничения в отношении кремлевских пропагандистских сетей
Еще одна часть резолюции касается российского информационного влияния в Европе. Среди его инструментов ПАСЕ называет контролируемые государством СМИ, скрытое владение и финансирование информационных ресурсов, а также скоординированные кампании в интернете.
По словам Кравчук, Ассамблея поддержала меры ЕС и государств-членов по приостановке вещания связанных с Кремлем пропагандистских сетей.
"Ассамблея приветствует меры ЕС и государств-членов по приостановке вещания связанных с Кремлем пропагандистских сетей и четко подчеркивает: если такие меры осуществляются в соответствии с практикой ЕСПЧ, они являются легитимной защитой медиаплюрализма, а не его ограничением", - сказала она.
ПАСЕ также призвала продолжать меры против российских и белорусских государственных СМИ, вовлеченных в военную пропаганду.
В более широком контексте резолюция содержит рекомендации по защите независимых СМИ в Европе. Речь идет, в частности, о независимости медиарегуляторов, открытости данных о конечных владельцах СМИ, прозрачной поддержке местной журналистики, защите журналисток от угроз и противодействии транснациональным репрессиям.
ПАСЕ также предложила работать над созданием общеевропейской базы данных о владельцах СМИ, которая должна быть бесплатно доступна общественности.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, ПАСЕ призвала европейские государства обеспечить ветеранам комплексную помощь, в частности не менее трех лет усиленного сопровождения после увольнения с военной службы.
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