ПАСЕ требует от России немедленно освободить из плена не менее 26 украинских журналистов

Парламентская ассамблея Совета Европы требует от России немедленного и безусловного освобождения украинских журналистов, которых она незаконно удерживает в плену. В ПАСЕ подчеркнули, что целенаправленные нападения на журналистов и их убийства во время войны являются военными преступлениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в принятой ПАСЕ резолюции "Растущие угрозы медиаплюрализму и независимости СМИ", которую 30 сентября поддержали 106 делегатов.

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"Продолжающаяся война России против Украины остается самой большой угрозой для журналистов в Европе. Ассамблея напоминает, что журналисты являются гражданскими лицами и находятся под защитой международного права, а целенаправленные нападения на них и их убийство являются военным преступлением", - отмечается в документе.

По меньшей мере 26 украинских журналистов остаются в российском плену

Как сообщила член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, в резолюции отдельно упоминаются как минимум 26 украинских журналистов, которых Россия незаконно удерживает преимущественно по сфабрикованным обвинениям.

Также в документе упоминается украинская журналистка Виктория Рощина, погибшая в российском плену.

Ассамблея требует немедленно и безоговорочно освободить пленных журналистов, а виновных в преступлениях против представителей СМИ – привлечь к ответственности.

Особое внимание ПАСЕ уделила ситуации на временно оккупированных территориях Украины. В резолюции говорится о принудительном закрытии или захвате украинских редакций, преследовании местных журналистов и замене украинского вещания российской государственной пропагандой.

Государства-члены Совета Европы призвали сотрудничать в расследовании преступлений против журналистов и поддерживать украинские редакции - в частности те, которые работают вблизи фронта или были перемещены с временно оккупированных территорий.

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ПАСЕ поддержала ограничения в отношении кремлевских пропагандистских сетей

Еще одна часть резолюции касается российского информационного влияния в Европе. Среди его инструментов ПАСЕ называет контролируемые государством СМИ, скрытое владение и финансирование информационных ресурсов, а также скоординированные кампании в интернете.

По словам Кравчук, Ассамблея поддержала меры ЕС и государств-членов по приостановке вещания связанных с Кремлем пропагандистских сетей.

"Ассамблея приветствует меры ЕС и государств-членов по приостановке вещания связанных с Кремлем пропагандистских сетей и четко подчеркивает: если такие меры осуществляются в соответствии с практикой ЕСПЧ, они являются легитимной защитой медиаплюрализма, а не его ограничением", - сказала она.

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ПАСЕ также призвала продолжать меры против российских и белорусских государственных СМИ, вовлеченных в военную пропаганду.

В более широком контексте резолюция содержит рекомендации по защите независимых СМИ в Европе. Речь идет, в частности, о независимости медиарегуляторов, открытости данных о конечных владельцах СМИ, прозрачной поддержке местной журналистики, защите журналисток от угроз и противодействии транснациональным репрессиям.

ПАСЕ также предложила работать над созданием общеевропейской базы данных о владельцах СМИ, которая должна быть бесплатно доступна общественности.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, ПАСЕ призвала европейские государства обеспечить ветеранам комплексную помощь, в частности не менее трех лет усиленного сопровождения после увольнения с военной службы.

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