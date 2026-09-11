Украинская журналистка Левченко рассказала о встрече с Викторией Рощиной в секретной тюрьме в Мелитополе

Украинская журналистка Ирина Левченко, которую российский суд приговорил к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже, рассказала о содержании в секретной тюрьме ФСБ во временно оккупированном Мелитополе. По ее словам, в 2023 году там вместе с ней находилась журналистка Виктория Рощина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону", об этом Левченко рассказала 9 сентября во время допроса в Южном окружном военном суде по делу супругов Геннадия и Ольги Капраловых.

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Она рассказала, что в 2023 году познакомилась с супругами Капраловыми в здании бывшего психоневрологического диспансера в Мелитополе, куда российские силовики "неофициально привозили" задержанных.

Левченко и Рощина находились в одном месте содержания

В этом месте, которое задержанные называли "ямой", одновременно содержались Ирина Левченко, супруги Капраловы и Виктория Рощина.

Ольга Капралова, по свидетельству журналистки, была ее сокамерницей. Когда в ноябре 2023 года Капраловых перевели в изолятор временного содержания, Рощина, по данным "Медиазоны", еще оставалась в "яме".

Журналистка рассказала о пытках

Левченко заявила, что во время содержания под стражей ее пытали электрическим током. По ее словам, ее привязывали к офисному креслу и надевали на голову мешок.

"Слава Богу, меня, в отличие от других женщин, не раздевали и не прикрепляли электроды к интимным местам. У других такое случалось", — рассказала журналистка.

По ее словам, пьяные сотрудники ФСБ избивали задержанных ради развлечения, при этом "один из них был одет в рясу, видимо, какого-то священника, и имел при себе лопату". Перед ударами лопатой он спрашивал: "Хотите причаститься?".

Что известно о содержании Виктории Рощиной

Виктория Рощина пропала на оккупированной территории Украины в августе 2023 года. В сентябре 2024-го стало известно о ее гибели в российском плену.

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Ранее журналисты со ссылкой на бывшую сокамерницу Рощиной сообщали, что украинскую журналистку около четырех месяцев удерживали в Мелитополе. Речь шла о так называемых "гаражах" в промышленной зоне недалеко от моста в направлении Нового Мелитополя.

Именно в этой местности расположено здание бывшего психоневрологического диспансера, о котором рассказала Левченко.

Ирину Левченко похитили в мае 2023 года в Мелитополе

Более двух лет ее близкие не знали, где она находится.

В январе 2026 года, после передачи её дела в суд, стало известно о предъявленных журналистке обвинениях. 3 сентября оккупационный Запорожский областной суд приговорил Левченко к 15 годам лишения свободы.

10 сентября Южный окружной военный суд также вынес приговор супругам Капраловым. Геннадия Капралова приговорили к 20 годам, а Ольгу Капралову — к 18 годам лишения свободы.

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