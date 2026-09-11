Українська журналістка Левченко розповіла про зустріч із Вікторією Рощиною у секретній тюрмі в Мелітополі

Українська журналістка Ірина Левченко, яку російський суд засудив до 15 років ув’язнення у справі про шпигунство, розповіла про утримання в секретній тюрмі ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі. За її словами, у 2023 році там разом із нею перебувала журналістка Вікторія Рощина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону", про це Левченко розповіла 9 вересня під час допиту в Південному окружному військовому суді у справі подружжя Геннадія та Ольги Капралових.

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Вона розповіла, що у 2023 році познайомилася з подружжям Капралових у будівлі колишнього психоневрологічного диспансеру в Мелітополі, куди російські силовики "неофіційно привозили" затриманих.

Левченко та Рощина перебували в одному місці утримання

У цьому місці, яке затримані називали "ямою", одночасно утримували Ірину Левченко, подружжя Капралових та Вікторію Рощину.

Ольга Капралова, за свідченнями журналістки, була її співкамерницею. Коли в листопаді 2023 року Капралових перевели до ізолятора тимчасового тримання, Рощина, за даними "Медиазони", ще залишалася у "ямі".

Журналістка розповіла про тортури

Левченко заявила, що під час утримання її катували електричним струмом. За її словами, її прив’язували до офісного крісла та надягали на голову мішок.

""Слава Богу, мене, на відміну від інших жінок, не роздягали й не прикріплювали електроди до інтимних місць. У інших таке траплялося", - розповіла журналістка.

За її словами, п’яні співробітники ФСБ били затриманих заради розваги, при цьому "один із них був одягнений у рясу, мабуть, якогось отця, і мав із собою лопату". Перед ударами лопатою він запитував: "Хочете причаститися?".

Що відомо про утримання Вікторії Рощиної

Вікторія Рощина зникла на окупованій території України в серпні 2023 року. У вересні 2024-го стало відомо про її загибель у російському полоні.

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Раніше журналісти з посиланням на колишню співкамерницю Рощиної повідомляли, що українську журналістку близько чотирьох місяців утримували в Мелітополі. Йшлося про так звані "гаражі" в промисловій зоні неподалік мосту в напрямку Нового Мелітополя.

Саме в цій місцевості розташована будівля колишнього психоневрологічного диспансеру, про яку розповіла Левченко.

Ірину Левченко викрали у травні 2023 року у Мелітополі

Протягом більш ніж двох років її близькі не знали, де вона перебуває.

У січні 2026 року, після передачі її справи до суду, стало відомо про висунуті проти журналістки звинувачення. 3 вересня окупаційний Запорізький обласний суд засудив Левченко до 15 років позбавлення волі.

10 вересня Південний окружний військовий суд також виніс вирок подружжю Капралових. Геннадія Капралова засудили до 20 років, а Ольгу Капралову - до 18 років ув’язнення.

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